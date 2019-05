Praha výrazně omezí turistické "veterány" v centru, zapáchají a zabírají místo

Pražský magistrát ve spolupráci s radnicí Prahy 1 zasáhne proti replikám historických vozidel, jejichž provozovatelé nabízí turistům vyhlídkové jízdy po metropoli. Podle vedení města jich je již přespříliš. Místní si stěžují na nadměrný hluk a zápach, ale také že zabírají parkovací místa. Praha je nyní před podpisem dohody se sdružením provozovatelů, která jim nastaví přísnější pravidla a omezí počet vozů.

Při procházce centrem Prahy se jim nelze vyhnout. Leckdy jich turista může na jednom místě vidět i několik. Historická vozidla, která jsou ve většině pouze jejich nově vyrobenými replikami, nabízí hodinové svezení po metropoli i za více než dva tisíce korun.

Místní však z tohoto byznysu příliš radost nemají. "Lokality stále více trpí zvýšenou intenzitou dopravy, která je spojená s nadměrným hlukem a nadměrným zápachem z těchto vozidel, zabíráním parkovacích míst v rezidentních zónách, ale i zabíráním míst pro zásobování a rozsáhlé plochy ve vozovce při jejich čekání na zákazníky. Výjimkou není ani stání v místech, kde to dopravní značení neumožňuje," stojí v petici, kterou občané před časem zaslali primátoru Zdeňku Hřibovi a šéfovi koaliční Prahy sobě Janu Čižinskému.

Problémy spojené s těmito vozy řeší i radní Prahy 1 pro dopravu David Skála. "Vadí nám, že zajíždí na místa, která jsou problematická buď pro místní, nebo z hlediska bezpečnosti. Když se v Mostecké ulici (která vede od Karlova mostu na Malostranské náměstí, pozn. red.) pohybuje toto veliké auto mezi asi sedmi tisíci chodci, kteří tam denně projdou, tak je to daleko od ideálu," řekl Skála.

Magistrát se proto rozhodl, že s provozovateli těchto vozů uzavře novou dohodu. Upraví podmínky, tak aby jejich podnikání příliš neobtěžovalo rezidenty. Již nyní přitom musí provozovatelé získat od města licenci, která mimo jiné určuje i trasu jejich vyhlídkových jízd.

Méně nástupních míst i méně vozů

Součástí nové dohody bude, že z vyhlídkových tras vypadnou některá nejpostiženější místa. "Domluvili jsme se na úpravě tras, tak aby tato auta nerušila nejvýznamnější památky a aby zbytečně nezvyšovala automobilový provoz," řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Repliky historických vozidel by tak nově neměly zajíždět například na Velkopřevorské náměstí u Lennonovy zdi nebo do Mostecké ulice. "Vyjmuli jsme z toho místa, která jsou extrémně exponovaná chodci, nebo ta, kde brzdí dopravu tím, že se lidé kochají," dodal Skála.

Provozovatelé těchto vozidel navíc budou mít určených deset míst, kde budou moct nabírat své zákazníky, kdekoliv jinde to nebude možné.

Výsledkem dohody by měl být i výrazný úbytek těchto aut. Zatímco nyní jich je v Praze podle radních zhruba 150, nově by povolení měla mít pouze čtyřicítka vozidel. Ta by podle radního Skály navíc měla splňovat emisní normu Euro 4, aby neúměrně nezatěžovala ovzduší ve městě.

Dohoda je již před uzavřením, podle radních se ladí poslední detaily. "Počítám, že do začátku prázdnin dojde k podpisům," řekl Scheinherr deníku Aktuálně.cz.