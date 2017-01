Praha tramvajové linky kvůli hluku rušit nemusí. Limity neohrozí ani nové tratě, oznámil Ludvík

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Praha nebude muset omezovat kvůli hlukovým limitům tramvaje a nahrazovat je autobusy. Dohodl se na tom ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík na schůzce s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou a náměstkem primátorky a pražským radním pro dopravu Petrem Dolínkem. "Prodiskutovali jsme metodiku posuzování nových hygienických pravidel pro výpočet hlukových limitů. Závěr? Praha nebude muset redukovat tramvajové spoje," napsal ministr s tím, že není ohrožena ani výstavba nových tratí, ani už zrekonstruované tratě bez kolaudace.

Praha – U výstavby i rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze budou hygienici posuzovat každý jednotlivý případ a celkovou dopravní situaci v místě. Neměla by tak nastat situace, že by Praha musela kvůli hlukovým limitům omezovat tramvajové spoje. Na společném jednání se na tom shodli zástupci Prahy a ministerstva zdravotnictví.

Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který je také zastupitelem hlavního města, by při velmi striktním uplatňování legislativy mohlo nastat to, že by se v Praze nemohly stavět nové tramvajové tratě a rekonstruovat stávající. Toho se metropole obávala a uváděla, že hrozí rušení až 73 spojů. Obě strany si ale podle Ludvíka dnes situaci vyjasnily a dohodly se na řešení.

"V oblasti nových tratí vítám postoj hygieny, že bude každá trať posuzována individuálně, a ne podle nějaké šablony. Bude se zohledňovat, co se v celém území odehraje," řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Například při výstavbě nové tratě na silnici, kde je nyní provoz automobilů i autobusů, nebudou hygienici posuzovat hluk z tramvají samostatně, ale v kontextu toho, že v místě díky nové trati ubude aut. Podobný přístup by měl platit i u rekonstrukcí stávajících tratí.

Praha nyní vyhodnotí, jak v posledních osmi letech snížila hlukovou zátěž z provozu tramvají. V příštích šesti měsících se také uskuteční odborné diskuse a na podzim případně přijdou zástupci Prahy s návrhy, jak by chtěli z pohledu tramvajové dopravy současné předpisy změnit.

autoři: Domácí, ČTK