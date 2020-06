Praha v noci pustí řidiče na Smetanovo nábřeží v obou směrech

Řidiči v Praze budou moci od příštího týdne v noci projet po Smetanově nábřeží ve směru od Národního divadla ke Karlovým lázním. Povolení vjezdu bude platit od 22:00 do 06:00. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na úřední desce magistrátu. Značení by mělo být přeměněno v úterý 9. června večer, nejpozději ve středu ráno. Nyní musí řidiči uzavřený úsek objíždět Divadelní ulicí.

Nábřeží mezi kavárnou Slavia na křižovatce s Národní třídou až k ústí Divadelní ulice zavřelo město v druhé polovině května jako podporu podnikatelům postiženým opatřeními proti koronaviru. Na silnici vznikly restaurační zahrádky. Pro řidiče jedoucí po nábřeží od Karlových lázní k Národnímu divadlu se nic nezměnilo. Související Praha uzavře pro dopravu část Smetanova nábřeží, budou tam restaurační zahrádky Změna vychází z místního průzkumu, o který se postarali na konci května magistrátní úředníci společně například s policií. Vyměněny tak budou betonové bloky. "Dále dochází k uzavření ulice Divadelní instalovaným proměnným dopravním značením v nočním období… Po tuto dobu bude dopravním značením doprava vedena přes světelně řízenou křižovatku u Národního divadla přímo na Smetanovo nábřeží. V tomto směru bude doprava vedena po tramvajových kolejích," píše se v dokumentu. Omezení dopravy na Smetanově nábřeží vyvolalo v uplynulých týdnech odpor magistrátní opozice a také vedení Prahy 1. Diskuse o něm zabrala na posledním zasedání městského zastupitelstva několik hodin, aby zastupitelé nakonec přijali usnesení, které situaci nijak neovlivnilo. Opozice i koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) vedení města vytýkali, že opatření dostatečně neprojednal s magistrátními kolegy a Prahou 1. Podle informací ČTK by měl magistrát a Praha 1 začít o budoucnosti nábřeží jednat v příštím týdnu. Nábřeží bylo loni na podzim kvůli opravě tramvajových kolejí více než dva týdny uzavřeno a paralelně platila i uzavírka na Malé Straně. Město podle tehdejších vyjádření chtělo uzavřeními získat data k případnému dlouhodobému omezení dopravy na obou březích Vltavy. O omezení se v metropoli mluví již dlouho. Podle zastánců do centra města a okolí řeky nepatří tranzitní doprava. Odpůrci zase tvrdí, že není možné průjezd omezit dřív, než budou dokončeny oba pražské okruhy. Video: Je to nepovedená legrace. Zavřel bych to úplně, říká o Smetanově nábřeží architekt. 4:03 Architekt Vít Máslo považuje umístění předzahrádek na komunikaci na Smetanově nábřeží v Praze za nepovedené. Sám by uzavřel nábřeží zcela. | Video: Blahoslav Baťa