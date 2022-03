Praha přejmenuje ulici u ruské ambasády na Ukrajinských hrdinů. Laciné PR, zní z ANO

Basketbalisté Phoenixu si zajistili prvenství v základní části NBA. Jistotu nejlepšího nasazení do play off jim přinesla výhra nad Denverem 140:130, po které o první místo nemohou přijít, i kdyby prohráli zbylých osm zápasů. Pod vítězství se výraznou měrou podepsal rozehrávač Chris Paul, který se vrátil do hry po zlomenině palce 17 body a 13 asistencemi. Hvězdou Phoenixu ale byl Devin Booker, který se blýskl svým maximem sezony 49 body a 10 asistencemi.

Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál za Washington při porážce 102:114 s obhájcem titulu Milwaukee 13 minut a zaznamenal po dvou bodech, dvou doskocích a dvou asistencích.

Phoenix s Denverem většinu zápasu prohrával, přestože Booker měl 43 bodů už po třech čtvrtinách. V poslední části se rozehrál také Mikal Bridges a 13 ze svých 20 bodů pomohl závěrečnou čtvrtinu rozhodnout ve prospěch Suns.

"Upřímně říkám, že jsem nečekal, že v téhle sezoně můžeme mít na kontě 60 výher. A my je máme už teď. Je to neskutečné," radoval se Booker. "Phoenix dnes v poslední čtvrtině ukázal, proč je nejlepším týmem NBA. Prohnali jsme je, ale nestačilo to na ně," uznal kouč Denveru Michael Malone.

Paul měl původně chybět Phoenixu až do konce základní části, ale stihl se vrátit dříve a byl u důležité výhry. "Jeho návrat dodal hráčům ještě více sebevědomí. Bylo to vidět na Bookerovi, který podal jeden z nejlepších výkonů, jaký jsem od něj viděl," chválil trenér Phoenixu Monty Williams. "Nechápu, že se o těchto dvou hráčích nemluví v souvislosti s cenou MVP sezony," dodal.

Do play off se probojoval Memphis výhrou 133:103 nad Indianou. Grizzlies navíc stále více sahají po druhém místě v Západní konferenci, kde mají náskok tří výher na Golden State.

Washingtonu se play off již hodně vzdaluje. Deset zápasů před koncem ztrácí šest výher na desátou příčku Východní konference. Satoranskému se v duelu s Milwaukee nedařila střelba a minul čtyřikrát z pěti pokusů. Na konci třetí čtvrtiny byl zablokován, ale předtím byl přidržen. Když nebyl pískán faul, zastavil protiútok tvrdým faulem, který sudí posoudili jako úmyslný. Bucks zápas rozhodli už v první čtvrtině, ve které rychle vedli 29:9. Při absenci Janise Adetokunba je za výhrou táhl Jrue Holiday s 24 body a 10 asistencemi. Sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Výsledky NBA:

Milwaukee - Washington 114:102 (za hosty Satoranský 2 body, 2 doskoky, 2 asistence), Denver - Phoenix 130:140, Memphis - Indiana 133:103, New Orleans - Chicago 126:109, Toronto - Cleveland 117:104.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 72 45 27 62,5 2. Boston 74 46 28 62,2 3. Toronto 73 41 32 56,2 4. Brooklyn 73 38 35 52,1 5. New York 73 31 42 42,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 73 46 27 63,0 2. Chicago 73 42 31 57,5 3. Cleveland 73 41 32 56,2 4. Indiana 74 25 49 33,8 5. Detroit 73 20 53 27,4

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 73 47 26 64,4 2. Charlotte 73 37 36 50,7 3. Atlanta 73 36 37 49,3 4. Washington 72 30 42 41,7 5. Orlando 74 20 54 27,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 74 51 23 68,9 2. Dallas 73 45 28 61,6 3. New Orleans 73 31 42 42,5 4. San Antonio 73 29 44 39,7 5. Houston 73 18 55 24,7

Severozápadní divize:

1. Utah 73 45 28 61,6 2. Denver 74 43 31 58,1 3. Minnesota 74 42 32 56,8 4. Portland 72 27 45 37,5 5. Oklahoma City 73 21 52 28,8

Pacifická divize:

1. y-Phoenix 74 60 14 81,1 2. Golden State 73 48 25 65,8 3. LA Clippers 74 36 38 48,6 4. LA Lakers 73 31 42 42,5 5. Sacramento 74 26 48 35,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.