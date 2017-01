Praha podepsala s Bohemians smlouvu o pronájmu Ďolíčku. Klokani zaplatí milion a půl ročně

před 2 hodinami

Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili smlouvu s fotbalovým klubem Bohemians Praha 1905 o budoucím pronájmu vršovického stadionu Ďolíček. Podle dřívějších vyjádření zástupců majitele, investičního fondu Safety Real (dříve Bohemians Real), by měla být smlouva posledním krokem nutným k uzavření kupní smlouvy s městem. To za stadion zaplatí 121,7 milionu korun. Klub by měl podle nájemní smlouvy platit městu po dobu deseti let roční nájemné 1,5 milionu korun. Zastupitelé zvažovali i navýšení o 300 000 korun, což byla výše druhé obdržené nabídky. Ta ale podle radního Karla Grabeina Procházky (ANO) nepřišla v požadované lhůtě, zastupitelé ji proto nepodpořili.

autor: ČTK