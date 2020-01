Spor o Slovanskou epopej pokračuje. Praha musí dokázat, že ji "vydržela", řekl soud

Praha musí ve sporu o vlastnictví Slovanské epopeje Alfonse Muchy dokázat, že dílo tzv. vydržela, uvedl Obvodní soud pro Prahu 1. Jednání poté odročil na duben. Malířův příbuzný John Mucha v žalobě tvrdí, že se hlavní město vlastníkem obrazů nikdy nestalo, protože nesplnilo autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.

Mucha se v žalobě domáhá toho, aby soud určil vlastnictví obrazů k úmrtí Muchovy ženy Marie, případně malíře. Protože ale musí Praha doplnit důkazy o tom, že dílo tzv. vydržela, tedy že dílo vlastnila v dobré víře, že jí patří, je možné, že soud rozhodne, že dílo Praze v době úmrtí umělcovy ženy skutečně nepatřilo.

Soudkyně Martina Tvrdková ve středu doplnila dokazování dědickými spisy po Muchovi i jeho ženě Marii. Z nich mimo jiné vyplynulo, že po Muchovi dědila pouze jeho žena, ale jeho děti ne. "Pokud již tehdy byl určen dědic majetku, tak jakýkoli najevo vzešlý majetek by se dodatečně neprojednával, pouze by se odevzdal tomu, kdo byl dědicem určen," přiblížila soudkyně svůj předběžný právní názor.

"Pro mě je poměrně překvapivé, že soud uložil straně žalované, aby dotvrdila to takzvané vydržení, což je podle mého názoru hodně těžký oříšek pro město Prahu, protože u vydržení se předpokládá, že držba musí být pravá a poctivá. Praha není schopná doložit poctivost té držby z jediného prostého důvodu, že nesplnila podmínku daru Alfonse Muchy," reagoval Muchův právní zástupce František Vyskočil.

Zástupce Prahy Roman Felix uvedl, že hlavní město vydržením argumentovalo už v roce 2016, kdy Mucha žalobu podal. "Na našem stanovisku se nic neměnilo, jenom prozatím tato právní otázka nebyla akceptována soudem, takže se k ní nevedlo žádné další dokazování," řekl novinářům. Vybudování výstavních prostor podle něj pro otázku vydržení není důležité. "To je zcela jiný problém, otázka vydržení je čistě právní a s touto věcnou podmínkou nijak nesouvisí," doplnil.

Podle Muchovy žaloby je podmínka zbudování výstavních prostor, ke které se město zavázalo, nadále platná. Zástupce Prahy ale tvrdí, že nejde o právní závazek, který by darování obrazů podmiňoval.

Praha zapůjčí epopej Moravskému Krumlovu

Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM). Praha loni v říjnu schválila, že cyklus na pět let zapůjčí na zámek v Moravském Krumlově, kde byly obrazy vystaveny do roku 2011. V období zapůjčení by se měl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze. Podmínkou pro zapůjčení díla je podle GHM dokončení úprav zámku. Praha zatím stále nemá jasno, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, zvažuje víc možností.

Obvodní soud se Muchovou žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale předloni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit o půl roku později.