Podpěry pod bývalým Stalinovým pomníkem jsou hotové. Jeho budoucnost je stále nejasná

Pražský magistrát dokončil podpěry v podzemí bývalého Stalinova pomníku na Letné. Byly umístěny na nejkritičtější místa, která hrozila propadem. Stály 32,5 milionu korun. Stavební úřad nechal loni prostor nad podzemní částí pomníku na několik týdnů uzavřít. Testy ukázaly, že konstrukce je v lepším stavu, než se město domnívalo. Co bude s torzem pomníku do budoucna, zatím není jasné

"Vybudovali jsme podpěry kritických míst, kde se ukázaly slabiny. A tato místa se zpevnila pomocí kovových konstrukcí," uvedl pražský radní Jan Chabr (TOP 09). Některá místa byla přebetonována a udělány byly také zátěžové testy.

Stavební úřad Prahy 7 loni v září původně rozhodl o uzavření asi 1000 metrů čtverečních plochy nad podzemními prostory, hrozilo, že se místo propadne. V první polovině října jej pak znovu otevřel poté, co město nechalo udělat zátěžové zkoušky.

Jak bude v budoucnu torzo bývalého pomníku využito, zatím město nerozhodlo. Minulé vedení uvažovalo, že by se zde otevřela galerie. Od toho to současné ustoupilo. V nynější koalici se objevila myšlenka zřídit zde Muzeum XX: století. V koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) na tom ale nebyla shoda. Plán se nelíbil Praze Sobě, neboť by narušil zdejší park.

Stalinův pomník vznikl v roce 1955. Ve své době byl s výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a 22 metry do délky největším skupinovým sousoším v Evropě. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšířila kritika sovětského vůdce Nikity Chruščova vůči Stalinovi.