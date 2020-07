Změny zastávek v centru Prahy: u divadla se přesune, Malostranskou čeká rozšíření

Pražský magistrát chystá v centru nové zastávky a bude rozšiřovat některé současné. Opatření se týkají pravobřežních nábřeží a Malé Strany. Zároveň omezí tranzit. Cílem je zlepšit cestování tramvajemi v centru a zklidnit automobilovou dopravu. Kdy budou opatření zavedena, zatím není jasné. Vedení města o nich bude ještě jednat mimo jiné s městskými částmi.

"Místní volají po dalším zklidnění, Pražané po tramvajích, na které se lze spolehnout, a politici chtějí jednat o tom, jak projekt posouvat dál. Jde mi o kvalitní průjezdnost MHD, bezpečnost pěších a kvalitu veřejných prostranství," uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Ve směru od Jiráskova náměstí vznikne na Masarykově nábřeží zastávka Národní divadlo. V tomto směru chybí a linka číslo 17 zastavuje až za křižovatkou s Národní třídou na Smetanově nábřeží.

Nová zastávka Karlovy lázně vznikne na Smetanově nábřeží ve směru na Staroměstskou. Mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská v tomto směru neexistuje. Zastávka bude na místě vyšrafované části silnice, kam řidiči nesmí, a z které se tak stane chodník.

Existující zastávka Karlovy lázně v opačném směru bude upravena tak, aby umožnila pohodlnější nástup do tramvaje. Mezi tramvají a obrubníkem je jízdní pruh, který znemožňuje například bezbariérový nástup do vozů.

Zastávka Národní divadlo na nábřeží u kavárny Slavia bude po zavedení výše uvedených opatření zrušena. Tramvaje číslo 2 a 18 totiž zbytečně dvakrát staví v jedné zastávce u Národního divadla a na Smetanově nábřeží.

Ostrůvek na Staroměstské se rozšíří

Rozšířena bude zastávka Malostranská na Klárově, a to v obou směrech. "Bude se jednat o rozšíření úzkých tramvajových ostrůvků. Na Malostranské je silná přestupní vazba z metra na tramvaj a naopak. Zvýší se komfort a bezpečnost cestujících," uvedl Scheinherr.

Zastávkový ostrůvek se rozšíří také na Staroměstské ve směru z centra. Rozšířen bude na úkor odbočovacího jízdního pruhu. Ostrůvek je nyní úzký, přitom zastávka patří mezi nejvytíženější v Praze 1. Řada cestujících z ostrůvku raději odchází, čeká na tramvaj na chodníku a ve chvíli, kdy přijíždí, přebíhá mezi auty.

Plánována je úprava zastávky Újezd ve Vítězné ulici. Cílem je umožnit bezbariérový nástup do vozů. Vzniknout by tam mohl mys nebo takzvaná vídeňská zastávka, kdy řidiči přejíždějí po její vyvýšené části. Zastávky tohoto typu jsou třeba v ulici Na Slupi v Podskalí nebo v Holešovicích.

Smetanovým nábřežím projedou jen místní

Souběžně s úpravami zastávek bude omezena tranzitní doprava na Smetanově nábřeží a v Karmelitské ulici na Malé Straně. Projíždět tam budou moci rezidenti a auta se souhlasem magistrátu. Pokud řidič potřebuje do této oblasti zajet takzvaně na otočku, bude to možné, ale bude se muset vrátit stejnou cestou, kterou přijel. "Nedošlo by k úplné uzavírce nábřeží, jako se tomu událo na podzim loňského roku, ale pouze k částečnému omezení," uvedl Scheinherr.

Dodržování dopravních opatření ze strany řidičů bude kontrolovat nejdříve policie a v případě úspěšného zkušebního provozu následně kamerový systém, který testuje Technická správa komunikací.

Praha uzavřela Smetanovo nábřeží v úseku mezi křižovatkami s Národní třídou a Divadelní ulicí ve směru na Staroměstskou letos 23. května. Rozšířeny byly chodníky a vznikly tam restaurační zahrádky. Nejdříve bylo pro auta nábřeží uzavřeno zcela, nyní mohou řidiči po kolejích projíždět v noci. Opatření potrvá do 30. září.

