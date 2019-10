Praha chce prolomit tramvajovou dobu temna. Nová trať v metropoli nevznikla už 16 let

Čtyři roky, čtyři nové tratě

Celá řada Pražanů považuje tramvaje za cosi ikonického, co k hlavnímu městu neodmyslitelně patří, a nezřídka je upřednostňují před ostatními dopravními prostředky. Přitom to není tak dávno, co Praha byla na nejlepší cestě k tomu, aby se tramvají nadobro zbavila.

"Za minulého režimu byly tramvaje dlouho v nemilosti. Vedení dopravního podniku mělo tehdy vizi, že by bylo skvělé dopravu zajišťovat převážně metrem a autobusy," říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Rozvoj metra tak s sebou současně přinesl i částečný úpadek a rušení tramvajových tratí.

Nakonec se situace sice obrátila, ale dnes by se mohlo zdát, alespoň z pohledu výstavby nových tratí, že se znovu opakuje. Poslední skutečně novou tratí byla ta z Hlubočep na Barrandov. "Rok 2003 byl takový poslední šťastný bod, kdy jsme dokázali postavit novou tramvajovou trať na Barrandov. Od té doby bohužel žádná jiná tramvajová trať, až na krátká prodloužení v nových smyčkách Radlická a Podbaba, nebyla postavena," přiznává náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Praha je ale stále tramvajovou velmocí. Se svými 850 vozy má třetí největší flotilu tramvají na světě, po Moskvě a Budapešti. V jakémsi zásobníku projektů, které by město mohlo dokončit do roku 2030, je navíc téměř dvacítka tramvajových tratí o celkové délce 37,4 kilometru. Pokud by je metropole dokázala postavit všechny, vyšlo by ji to asi na 13,6 miliardy korun.

Mnoho z těchto tratí je však teprve ve stadiu projektu a jen málo z nich má alespoň územní rozhodnutí. Nejblíže k zahájení stavby mají čtyři tratě a dvě tramvajové smyčky. Ty by měly být dokončeny v příštích čtyřech letech, proto se na ně podíváme podrobněji.