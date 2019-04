Praha chce předběhnout spekulanty, žádá přednostní právo na koupi státního majetku

před 2 hodinami

Praha chce prosadit novelizaci zákonů, aby měla obec předkupní právo, pokud stát prodává nemovitosti v jejím katastrálním území. Pražští dnes schválili záměr využít zákonodárné iniciativy. V květnu by o návrhu mělo hlasovat zastupitelstvo a poté by měly návrh obdržet Poslanecká sněmovna a vláda. ČTK to na dotaz sdělila předkladatelka materiálu radní Hana Kordová Marvanová (STAN).

"V současnosti se stává, že majetek státu, který stát jako nepotřebný prodává, končí v rukou soukromníků, někdy i spekulantů, a Praha i další obce nemají reálnou možnost se účastnit dražby. Projevilo se to například u plánovaného prodeje Veleslavínského zámku, kde hrozil prodej v dražbě, které se Praha nemohla vzhledem k termínu dražby i jejím podmínkám účastnit," uvedla Marvanová. Návrh předložila na základě podnětů obcí i pražských městských částí. Smyslem návrhu je, aby státní majetek, který by měl sloužit veřejnému účelu, byl přednostně využit pro veřejný účel, který plní obce. Majetek by tak měl být využit pro stavbu dopravní infrastruktury, školy, občanskou vybavenost, sociální bydlení, pro zeleň a další rozvoj. Před prodejem by podle materiálu stát musel nemovitost nejprve nabídnout obci za cenu stanovenou podle znaleckého posudku. Ta by do šesti měsíců musela oznámit, zda má o získání nemovitosti zájem. "Tento návrh by do budoucna řešil i případy podezřelých transakcí, například ze strany státního podniku SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), který se zbavoval či zbavuje podivně nejrůznějších cenných pozemků," uvedla Marvanová a jako příklad uvedla smlouvu SŽDC se společností Amadeus Real ohledně pozemků na nádraží Dejvice. Podle platných zákonů může stát převést majetek do soukromých rukou, pokud o něj neprojeví zájem jiná organizační složka státu. Obec může využít možnosti bezúplatného převodu, k tomu však musí předložit dokumenty o budoucím využití nemovitosti, proveditelnosti projektu z hlediska věcného, finančního a časového. Hřib kritizuje Pospíšila. Nedodržujete dohody a snažíte se zviditelnit, vytýká mu číst článek Pokud dokumenty včas nepředloží, má obec stejné postavení jako soukromí zájemci. Ve výběrovém řízení, veřejné dražbě, soutěži, při přímém prodeji či směně však obec však není proti soukromým firmám konkurenceschopná kvůli regulacím hospodaření a rozhodování, kterými jsou obce svázány. Praha se snaží získat pro podporu návrhu Asociaci krajů, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Novelizace by se dotkla zákona o majetku České republiky a jejich vystupování v právních vztazích, zákona o veřejných dražbách a zákona o státním podniku.