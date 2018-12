Praha 11 zůstává po jednání zastupitelstva bez vedení, koalice stále není na stole

Ani po čtvrtečním jednání zastupitelstva, které je od voleb druhé, nebude mít Praha 11 nové vedení. Zastupitelé vyřadili z programu body o volbě starosty, místostarostů a dalších radních. Důvodem je to, že zvolené strany ani dva měsíce po volbách nedokázaly vyjednat většinovou koalici. V čele radnice tak zůstává rada v čele se starostou Petrem Jiravou (ANO). První jednání zastupitelstva Jižního Města, které se konalo v polovině října, skončilo neschválením programu.

Zastupitel a bývalý starosta Dalibor Mlejnský (Jižní Město - náš domov) navrhl, aby body o volbách v programu zůstaly a zastupitelům se představili možní kandidáti na pozici starosty. Tuto variantu však zastupitelé nepodpořili.

Zazněl také návrh Martina Muzikanta (Piráti), aby zastupitelstvo projednalo výzvu k rezignaci všech radních, kteří v říjnu neobhájili zastupitelský mandát. To je však proti metodickému pokynu ministerstva vnitra, protože dosavadní rada a starosta vykonávají svoji funkci do zvolení nové rady a nemohou být zastupiteli odvoláni, zároveň však ani nemohou sami rezignovat.

Po volbách je v Praze 11 patová situace. Zastupitelstvo městské části je celkem 45členné. Blok stran ANO, ODS, TOP 09 a STAN má dohromady 18 zastupitelů, pro podporu chce získat Piráty. Vítěz voleb Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) chce spolupracovat s Piráty, s nimiž má dohromady 22 zastupitelů. Ve středu lídr Pirátů Jiří Dohnal sdělil, že by finální podoba koalice mohla být známa do konce tohoto roku.

O vyjednávání spolupráce se třemi zastupiteli za Jižní Město - náš domov (JMND) a dvěma za SPD se představitelé ostatních stran nezmiňují. Na dnešním zastupitelstvu ale Robert Vašíček (SPD) řekl, že SPD je ochotna podpořit životaschopnou koalici, která o podporu požádá. Případně by zastupitelé podle něj měli zvážit variantu široké koalice, do které by byli zapojeni zastupitelé všech stran.

Vyjednávání na Jižním Městě komplikují dlouhodobě napjaté vztahy mezi uskupeními. Většina stran odmítá vyjednávat s některým z dalších uskupení. HPP11 odmítá spolupracovat s JMND, SPD a ODS. Podle HPP11 jsou tři zastupitelé ODS trestně stíháni.

Piráti odmítají jednat s trestně stíhanými zastupiteli i se zastupiteli, kteří kumulují funkce. S HPP11 odmítá spolupracovat ODS a volební koalice TOP 09 a STAN, která vylučuje spolupráci i s SPD. ANO říká, že je ochotné vyjednávat se všemi, v polovině října však pozastavilo jednání s HPP11.

Ve volbách v roce 2014 vyhrálo v městské části HPP 11 s 18 mandáty. Druhé skončilo hnutí ANO s devíti mandáty, TOP 09 s pěti křesly, ČSSD se čtyřmi a ODS, KSČM a Jižní Město - náš domov obsadily každá tři křesla. Po minulých volbách vládla v městské části koalice HPP 11, ANO a TOP 09 pod vedením Štylera.

Praha 11, v níž žije 77 600 obyvatel, je na jihu hlavního města. Městská část zahrnuje katastrální území Chodova a Hájů.