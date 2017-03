Praha 1 souhlasí se změnou provozování Nemocnice Na Františku. Hledá partnera, vliv chce mít dál

před 26 minutami

Praha - Většina zastupitelů Prahy 1 ve středu souhlasila se zahájením přípravy na změnu fungování Nemocnice Na Františku. Radnice chce najít strategického partnera, který bude zdravotnické zařízení provozovat, nemocnici chce dál vlastnit a mít vliv na poskytované služby. Důvodem jsou rostoucí náklady na provoz, ročně stojí asi 50 milionů korun.

Koncesní projekt připraví pracovní skupina, podle místostarosty Daniela Hodka (ČSSD) v ní bude mít místa i opozice, která projekt kritizovala. "Nikdo neumí odhadnout, kolik nás to bude stát. Téměř zcela jistě přijdeme o rozhodování," řekl v diskusi zastupitel Jiří Janoušek (ANO). Diskuse trvala více než tři hodiny.

Kritizoval vedení nemocnice, které podle něj může za její finanční problémy. Ředitel nemocnice Robert Zelenák oponoval, že problémy vznikly už v minulosti, protože nemocnice nemá základní obory, vlastní laboratoř a patologickou anatomii, jejíž služby musí za miliony korun ročně nakupovat.

Praha 1 si nechala vypracovat analýzu, která ukázala, že by do provozu nemocnice mohla radnice v příštích letech dávat až 80 milionů korun. Další peníze by pak bylo nutné vydat na obnovu zařízení. Na prostou obnovu prý schází asi 40 milionů ročně, a to bez investicí do jejího rozvoje.

Na rostoucí náklady na provoz má podle Hodka vliv kromě dlouhodobé podinvestovanosti také úhradová vyhláška, zákonem stanovený růst platů nebo mimořádné události jako povodně či zásah bleskem. "Bylo nám dáváno najevo, že z pohledu pražského zdravotnictví je naše nemocnice téměř zbytná," dodal Hodek.

Provozovatele nemocnice chce Praha 1 získat z koncesního řízení. V tomto druhu veřejné zakázky se koncesionář zavazuje poskytovat služby a v případě nemocnice za ně bude získávat úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Zachované zůstanou stávající zdravotnické služby podle přání radnice, zbytek prostor může nájemce využít volně. Kdo bude nemocnici provozovat, by mohla radnice vědět v listopadu.

Lékařská péče je Na Františku podle stránek nemocnice poskytována už od 14. století, kdy v místě byl klášter. V roce 1620 předal císař Ferdinand II. zakládací listinu nemocnice řádu Milosrdných bratří. Budova pochází z 20. let, v roce 1997 byla rekonstruována. Má 120 lůžek akutních a 60 léčebny dlouhodobě nemocných, což jsou necelá dvě procenta pražského lůžkového fondu.

autor: ČTK