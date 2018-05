Praha 1 prozkoumá, jestli na Malostranském náměstí postaví podzemní garáže. Na studii má osm milionů

před 1 hodinou

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka by v případě výstavby měly garáže sloužit pouze obyvatelům Prahy 1.

Praha - Pražský magistrát poskytne radnici Prahy 1 dotaci osm milionů korun na vypracování studie výstavby podzemních garáží na Malostranském náměstí. Cílem je zjistit, zda a v jakém rozsahu lze případně garáže vybudovat. Novinářům to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Vybudovat podzemní garáže na náměstí navrhlo vedení městské části, mají přispět ke zlepšení podoby náměstí. Praha v minulosti zrušila povrchové parkoviště ve spodní části náměstí a chystá jeho rekonstrukci.

"V tuto chvíli řešíme pouze průzkum, tedy Praha 1 ho bude řešit. Ta má historicky schválený dokument, v němž mluví o řadě lokalit, kde by mohly být podzemní garáže. Vedle toho Strategický plán Prahy říká, že je nedoporučuje budovat v historickém centru. Proto s Prahou 1 o každé věci jednáme individuálně a v tomto případě říkáme, udělejme průzkum, zda to vůbec lze a pokud to jde, tak v jakém rozsahu," řekl Dolínek.

Podle Dolínka by ale v případě výstavby měly garáže sloužit pouze obyvatelům Prahy 1. "Také jinde vidíme, že garáže, které mají jiné městské části svěřeny do správy, využívají převážně pro místní obyvatele. Ale je to předčasné, protože nejdříve se musíme dozvědět, co bude vůbec výsledkem průzkumu," řekl. Na kolik přesně studie vyjde a kdy bude hotova, není zatím jasné. Pokud bude levnější než zmíněných osm milionů korun, zbylé peníze Praha 1 magistrátu vrátí.

Rekonstrukce Malostranského náměstí začne v polovině letošního roku archeologickým průzkumem a opravou tramvajových kolejí, což bude znamenat omezení dopravy. Práce následně potrvají až do konce příštího roku. Všechna potřebná povolení by magistrát chtěl mít do konce května.

Město bude vycházet z projektu, který nyní dokončují architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Ti v roce 2014 zvítězili v architektonické soutěži. Podle jejich návrhu má být na náměstí méně parkovacích míst a naopak více posezení. Vniknout má i fontána a celé prostranství se má sjednotit. V roce 2016 město na náměstí zrušilo parkoviště a pokoušelo se tam pořádat kulturní akce, ale bez většího zájmu veřejnosti.