Požár kamionu převážejícího auta uzavřel na Černém Mostě nájezd na D11

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Požár kamionu převážejícího osobní auta uzavřel ve čtvrtek brzo ráno poblíž pražského Černého Mostu nájezd na hradeckou dálnici D11 ve směru od mladoboleslavské D10. Oheň způsobil škodu odhadem za pět milionů korun, rozšířil se od kola kamionu. Informoval o tom zástupce velícího důstojníka pražských hasičů Jaromír Piesch. Most, po kterém nájezd vede, mohl být poškozen požárem. Statik most posoudil a povolil jeho zprovoznění, dodala mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Silnice by se tak podle ní mohla otevřít kolem poledne. Podle zástupce hasičů se mohl oheň rozšířit od přehřátých brzd.

autor: ČTK

