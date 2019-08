před 3 hodinami

Zhruba na tři čtvrtě hodiny byl ve čtvrtek ráno přerušen provoz tramvají mezi Palmovkou a Kobylisy v Praze. Důvodem bylo poškození troleje nadměrným nákladem. Linky číslo 3, 10 a 24 jezdily do 8:40 odklonem. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Tramvaje mezi Palmovkou a Kobylisy přestaly jezdit v 7:50, a to v obou směrech. Linky 3 a 10 byly odkloněny přes zastávky Maniny, Nádraží Holešovice a Trojská. Linka 24 jezdila z Palmovky přes Balabenku do zastávky Nádraží Libeň, kde jízdu končila. K nemocnici Bulovka jezdila náhradní autobusová linka X10.