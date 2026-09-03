Politička z Babišova ANO chce „umlčet“ aktivistu. Její muž má průšvih v kolosální kauze

Lenka Vedralová je jednou z klíčových tváří pražské politiky hnutí ANO. Kandiduje na starostku Prahy 12 i na magistrát, řeší ale prekérní situaci. Její manžel Martin Vedral byl nepravomocně odsouzen za obří daňové úniky ve sledované kauze Octavian. Na případ opakovaně upozorňovali Piráti i aktivista Tony Trnka. Na toho podala Vedralová žalobu na ochranu osobnosti, soud případ projedná ve čtvrtek.
Výrazná pražská politička neprochází nejjednodušším obdobím. Její manžel Martin Vedral působil jako dvorní účetní uprchlého podnikatele Františka Savova. Podle obžaloby společně s dalšími spolupachateli způsobil státu kolosální škodu – a to ve výši 653 milionů korun. Kauza obřích daňových úniků a praní špinavých peněz přinesla v červenci zásadní posun.
Savova soud potrestal devíti lety za mřížemi, desetiletým (tedy maximálním) zákazem působení ve vedení firem a také propadnutím pozemků i zajištěných 98 milionů korun. Senát rozhodl v jeho nepřítomnosti, jelikož se dlouhodobě ukrývá v Británii.
A Vedralův trest? Společně s některými dalšími spoluviníky z kauzy Octavian dostal nejpřísnější možnou podmínku, tedy tříletou s pětiletou zkušební dobou. Všichni dostali stejný zákaz činnosti ve statutárních a kontrolních orgánech firem. Většina obžalovaných včetně Savova se odvolala.
Zajištěné nemovitosti i nadávky Hřibovi
Manželovi vlivné političky ANO má navíc propadnout několik nemovitostí, čeká se ale na pravomocné rozhodnutí. Nemalá část policií zajištěného majetku byla ve společném jmění manželů, tedy i samotné pražské zastupitelky Vedralové.
Šlo to ostatně vyčíst nejen z katastru nemovitostí, ale také z usnesení policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (dnes součást Národní centrály proti organizovanému zločinu, NCOZ), který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
Na tuto skutečnost upozornil aktivista Tony Trnka na půdě pražského magistrátu, čímž způsobil nemalý rozruch i drsnou slovní přestřelku mezi politiky ANO a pirátským šéfem Zdeňkem Hřibem, kde padaly i vulgarismy. Více jsme o napjaté atmosféře psali zde.
Vedralová jakékoliv zapojení do organizovaného zločinu rázně odmítala, sdílná ale příliš nebyla. Minulý rok na podzim uvedla, že vše bude řešit právně. „Útoky pana T. T. jsou vedeny v osobní rovině a jsou projevem msty za nepřijetí do hnutí ANO v Praze 12. Vše nyní řeší můj právní zástupce,“ napsala deníku Aktuálně.cz.
To se nakonec stalo. Vedralová podala žalobu na ochranu osobnosti a viní Trnku z opakované konfrontace a ze snahy o diskreditaci. Ve čtvrtek odpoledne tak proběhne u Okresního soudu pro Prahu 6 první slyšení, navíc pouhý měsíc před komunálními volbami, ve kterých sama kandiduje.
Zda pražská zastupitelka přijde osobně k soudu, který jedná z její iniciativy, není jasné. Vedralová na dotazy redakce Aktuálně.cz – zaslané prostřednictvím SMS i na oba pracovní e-mailové adresy – do vydání článku nereagovala. Stejně tak ani jednou nezvedla telefon.
„Chci, aby soudce viděl, že se nebojím“
Aktivista Trnka se hájí slovy, že jednal v rámci zákonných mantinelů. „K soudu rozhodně půjdu. Nejsem žádný problémář, jsem slušný občan a žalobě se chci postavit čelem. Chci, aby soudce viděl, že se nebojím a jednám na rovinu. I když za mě bude mluvit právník, chci tam osobně být,“ uvedl na dotaz Aktuálně.cz.
Podle něj má občan hlídat politiky, kteří pracují s veřejnými penězi, a tudíž má právo politiky konfrontovat, když se mu něco nezdá, jako to udělal na magistrátu. Pokaždé, když měl přijít na řadu, ale Vedralová údajně zmizela z jednacího sálu a vyhnula se přímým dotazům. Žaloba měla přijít nedlouho poté, co aktivista konfrontoval političku ANO na radnici Prahy 12.
Trnka trvá na tom, že v souvislosti s kauzou Octavian by veřejnost měla mít právo se doptávat, zda v případu daňových úniků jejího manžela nemohla sehrát nějakou roli. Podezření vidí především v množství nashromážděného majetku a v milionovém školném pro děti. Nevěří totiž, že by si coby politička dokázala vydělat takový objem peněz.
„Neříkám ale, že se dopustila trestného jednání. Chci, aby rozptýlila mé pochybnosti. Ať se mnou komunikuje a veřejně to vysvětlí. Kdyby mi odpověděla hned na začátku, nedostali bychom se takhle daleko. Politik musí snést větší míru kritiky než běžný občan,“ konstatoval na závěr aktivista.
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