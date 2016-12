Policisté zadrželi mezinárodně hledaného Rumuna. Na Václavském náměstí mu museli hrozit zbraní

před 31 minutami

Pražští policisté zadrželi v noci na pondělí na Václavském náměstí čtyřiatřicetiletého Rumuna, na kterého byl vydán evropský zatýkací rozkaz. V Rumunsku byl odsouzen, ale nenastoupil do vězení. Řekl to mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Policisté získali před půlnocí informaci, že hledaný muž je v jedné z provozoven na Václavském náměstí. Kvůli bezpečnosti ostatních návštěvníků ale počkali, až vyjde z budovy ven. "Muž nechtěl nejprve uposlechnout výzev a místo toho si začal sahat do kapes. Protože byl vnímán jako nebezpečný, museli mu policisté pohrozit namířenou zbraní," dodal mluvčí.

autor: ČTK