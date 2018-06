Policie stále pátrá po muži, kterého při hledání kešky spláchla vlna do Vltavy

Muž společně s dalšími třemi mladými lidmi hledal takzvané kešky v podzemním tunelu Motolského potoka. Dva z nich se zachránili, jedna žena utonula.

Praha - Pražští policisté s pomocí potápěčů od nedělního rána zatím bezvýsledně pokračují v pátrání po nezvěstném muži, kterého v sobotu odpoledne při hledání takzvaných kešek v podzemním tunelu Motolského potoka spolu s dalšími třemi mladými lidmi zřejmě spláchla prudká přívalová vlna do Vltavy.

Dva z nich se zachránili a skončili v nemocnici, pohřešovanou ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem.

Hlídky poříční policie hledaly mladíka až do pozdního večera, ještě předtím se zapojili do pátrání potápěči pražských hasičů v okolí ústí potoka do Vltavy.

"Dnes od rána budeme pátrat dál, zaměříme se na oblast Mánesa, Rašínova nábřeží a propusti, která se tam nachází," řekl v neděli policejní mluvčí Jan Rybanský. Před polednem uvedl, že potápěči v oblasti Hořejšího nábřeží prozkoumávají dno řeky. Po nezvěstném muži pátrají i policisté a strážníci na člunech a lodích v dalších úsecích Vltavy.

Pokud počasí dovolí, budou potápěči pátrat i v tunelu, kde čtyři příznivce geocachingu zaskočila silná bouře s lijákem. Tunel Motolského potoka, který na smíchovské náplavce ústí do Vltavy, měří podle mluvčího zhruba čtyři kilometry. V sobotu se tam kvůli velké vodě nebylo možné dostat.

Policisté už také identifikovali oběť, jejíž tělo v sobotu večer našli. "Jedná se o ženu, ročník 1991," uvedl mluvčí. Současně potvrdili, že utonulá žena patří ke dvěma hledaným příznivcům tzv. geocachingu.

Po sobotní průtrži mražen vyjížděli pražští hasiči k více než 50 případům. Odčerpávali vodu ze zatopených tunelů, sklepů a garáží, odstraňovali stromy, které spadly na silnice nebo auta. V Anežském klášteře bylo až 40 centimetrů vody, rychle ale odtekla. Přívaly deště a popadané stromy na silnicích na několika místech zkomplikovaly automobilovou dopravu i MHD. Liják nad Letnou o hodinu posunula i začátek rozlučkového zápasu fotbalisty Tomáše Rosického s kariérou.