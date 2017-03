Policie pohřešuje osmnáctiletou ženu z Prahy, nedorazila do školy

před 34 minutami

Praha - Policie pátrá po osmnáctileté ženě z Prahy, která je pohřešovaná od minulého pondělí, kdy nedorazila do školy. Žena má nemocné srdce a musí pravidelně užívat léky. Podle policie je kvůli nízké mentální vyspělosti lehce zmanipulovatelná. Na webu policie o tom informovala mluvčí Andrea Zoulová.

Žena měří asi 162 centimetrů, má dlouhé hnědé vlasy, zelené oči a štíhlou postavu. Na sobě by mohla mít modré džíny, bundu zelenočerné barvy s kapucí a číslicí 28 na prsou, modrou mikinu a bílé botasky. Žena se může nacházet ve společnosti o více než 20 let staršího muže ze Slovenska. V minulosti už totiž byla několikrát pohřešována a vždy ji policie nalezla u tohoto muže.

Muž je vysoký asi 185 centimetrů, má krátké hnědočerné vlasy, hnědé oči a střední postavu.

"Kriminalistům se s využitím vlastních prostředků a metod nepodařilo hledanou dvojici vypátrat. Právě proto se nyní obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci. Jakoukoli informaci k možnému pobytu hledaného páru přijmou policisté prostřednictvím tísňové linky 158," uvedla policejní mluvčí.

autor: ČTK

