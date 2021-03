Vyšetřování kritických příspěvků stálo radnici 43 tisíc. Policie teď případ odložila

Policie odložila vyšetřování případu trestního oznámení podaného radnicí Prahy 11 na neznámého pachatele, který na jedné z facebookových skupin podle starosty Jiřího Dohnala obviňoval městskou část ze zpronevěřování ochranných pomůcek. Za trestní oznámení, jehož znění má redakce k dispozici, radnice zaplatila 43 560 korun. Podle policie se ale o trestný čin nejednalo.

Během loňského jara, když v Česku propukla epidemie koronaviru, se ve facebookové skupině obyvatel Prahy 11 objevila kritika radnice. V jednom z příspěvků se psalo, že zde nezasedá krizový štáb a neinformuje veřejnost o přijatých opatřeních. V jiném zase to, že v době nedostatku roušek je vedení městské části pro sebe a své známé odcizuje.

Podle radnice tyto příspěvky šířily mezi lidmi paniku a rozhodla se na jejich autory podat trestní oznámení, za které advokátní kanceláři zaplatila 43 560 korun. Nicméně starosta Jiří Dohnal (Piráti) během loňského června nedokázal redakci Aktuálně.cz říct, jakých příspěvků se trestní oznámení týká a z jakého účtu byly publikované. Už si to nepamatoval a snímky, na kterých měl závadné příspěvky ofocené, již smazal.

Policie nyní podle svého mluvčího Jana Daňka dospěla k závěru, že o trestný čin nešlo, a věc odložila. Opozice navíc stále trvá na tom, že starosta trestní oznámení podal, aby zastrašil své odpůrce. "Vnímám to jako pokus o zastrašování občanů Jižního Města, kteří jsou na Facebooku velmi aktivní a nebojí se říci svůj názor veřejně a převážně pod svou identitou," říká opoziční zastupitel Marek Milaberský (Hnutí pro Prahu 11), kterého policie kvůli trestnímu oznámení předvolala k výslechu.

Podle starosty ale bylo podání trestního oznámení nutné, aby se zabránilo šíření poplašných zpráv v době nouzového stavu. "Je povinností vedení radnice hájit dobré jméno městské části za každé situace včetně uveřejněných nepravdivých, lživých a hanebných výroků na sociálních sítích," uvádí starosta v odůvodnění, o které si opozice v reakci na jeho podání požádala.

Radnice dlouhou dobu nechtěla zastupitelům znění trestního oznámení poskytnout a ani oznámit, jakých příspěvků se týká. V opozici to vyvolalo obavu, jestli je šíření poplašných zpráv opravdu pravým důvodem pro jeho podání. "Vzhledem k tomu, že jsou zastupitelé hnutí celkem často předvolávání k podání vysvětlení na policii a politická situace je na Praze 11 nesmírně vyhrocená, nebyla úvaha o směřování trestního oznámení na opoziční zastupitele úplně bezpředmětná," říká zastupitelka Hnutí pro Prahu 11 Šárka Zdeňková.

Členové Hnutí pro Prahu 11 si myslí, že pravým důvodem podání trestního oznámení bylo zjistit, kdo stojí za facebookovým profilem Žít Jižňák, který příspěvky šířil. "Radnice žije v představě, že za profilem stojí někdo z hnutí. A protože zástupci radnice nemohou přijít na to, kdo to je, rozhodli se vykonstruovat tuto kauzu," domnívá se Zdeňková.

Starosta Dohnal však takové nařčení odmítá. "Uvedené trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele, z tohoto důvodu vylučuji jakékoliv spojení s možnými útoky na občany či opozici na Praze 11," říká Dohnal.

Už loni v červnu vysvětloval, že když lidé sdílí na sociálních sítí bez ověření lež, tak za to musí nést odpovědnost - zvlášť když je to v době nouzového stavu. "Kdyby to bylo v jiné situaci, tak bych to možná přešel, ale v době, kdy od rána do večera neděláte nic jiného než sháníte prostředky, zasedají krizové štáby, objednáváte dezinfekci, většinu času trávíte ve prospěch obyvatel, a někdo vás takhle pomlouvá, tak to musí mít nějakou dohru," říkal tehdy Dohnal.

Trestněprávní dohru to však mít nebude, protože policie případ odložila. O to víc se opozici nelíbí, že za sepsání trestního oznámení zaplatila radnice z pokladny městské části více než 43 tisíc korun advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda. To opozice kritizuje, považuje cenu za zbytečně vysokou.

Podle starosty to však bylo nutné, protože nechtěl zatěžovat už tak vytížené zaměstnance právního oddělení radnice. "Výběr konkrétní advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda proběhl na základě komunikace mezi jednotlivými členy rady a konkrétní objednávka byla schválena usnesením rady městské části," vysvětluje Dohnal.