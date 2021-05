Policie hledá muže, který v Praze v okolí zastávek sexuálně obtěžuje ženy

Německá vláda ve středu oznámila, že si do budoucna stanoví ambicióznější cíle při omezování emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 chce Německo snížit emise o 65 procent v porovnání s rokem 1990. Doposud Berlín, stejně jako další státy Evropské unie, sliboval 55procentní snížení. Uhlíkové neutrality plánuje Německo dosáhnout do roku 2045, tedy o pět let dříve, než se očekávalo.

"Německo chystá ambicióznější cíle při snižování uhlíkových emisí. Cílem je snížení o 65 procent do roku 2030 a o 88 procent do roku 2040," řekl ministr financí Olaf Scholz. Jako uhlíková či klimatická neutralita se obvykle chápe stav, kdy jsou veškeré uhlíkové emise určitého subjektu vyváženy mechanismy na jejich zneškodnění.