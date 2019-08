před 49 minutami

Kriminalisté vyšetřují případ osmapadesátiletého bezdomovce, kterého ve spánku v křoví na pražském Proseku zřejmě někdo zapálil. Muž spal v křoví mezi Harrachovskou a Cvikovskou ulicí. Několik minut po půlnoci přišel do kasina v Harrachovské ulici, doutnalo na něm oblečení a prosil obsluhu o pomoc. Těsně před odvozem do nemocnice záchranářům řekl, že ho někdo zapálil. Muž je popálený na více než 40 procentech těla a zůstává v nemocnici. Policie případ vyšetřuje pro podezření z těžkého ublížení na zdraví a hledá svědky, kteří by jí události z noci na 8. července pomohli objasnit.