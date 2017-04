Prodejce virtuálních adres a parkovacích karet přespolním má sám fiktivní sídlo, zjistila kontrola

před 1 hodinou

Na společnost Novantis, která zprostředkovává přespolním podnikatelům virtuální pražská sídla a k nim i reálné parkovací karty do modrých zón, poslaly pražské městské části kontrolu. Úředníci na dvě adresy firmy vyrazili brzy po vydání textu, kterým deník Aktuálně.cz na podnikání Novantisu upozornil. Jeho nabídka je podle právníků i expertů v rozporu s právem i účelem vzniku modrých zón určených pro obyvatele města a místní podnikatele. Úřady zatím zjistily, že samotný podnik, který vydělává na fiktivních adresách, má jen virtuální hlavní sídlo. A v pražském Karlíně, kde zprostředkovává adresu pro více než 300 firem, má tři skutečné místnosti.

Praha - Na webových stránkách Modré parkování Praha nabízí firma Novantis podnikatelům převod sídla do Prahy 1, 2 a 7. Navíc za 1990 korun měsíčně slibuje i vyřízení parkovací karty, která je jinak určená jen místním obyvatelům a podnikatelům. Na firmu, jejíž majitel sídlí na Kypru, se po úterním článku Aktuálně.cz zaměřili úředníci z Prahy 1 a 8.

"Na sídle společnosti Novantis nikdo nebyl, zřejmě jde o takzvané virtuální sídlo, ale byli řádně označeni," uvedla v úterý tisková mluvčí Úřadu městské části Praha 1 Veronika Blažková. Do druhé adresy společnosti, provozovny podniku Sídloprofirmy.cz v pražském Karlíně, vyrazili úředníci z Prahy 8 o den později.

"Dnes byla Živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 8 zahájena kontrola v provozovně společnosti Novantis. Porušení živnostenského zákona nebylo v provozovně zjištěno. Společnost ale bude ještě vyzvána k poskytnutí dokladů," uvedla ve středu Blažková.

V Karlíně má firma tři místnosti v šestém patře jedné z administrativních budov v Pobřežní ulici. Dvě byly při návštěvě reportéra Aktuálně.cz vybaveny konferenčními stoly a židlemi a mají sloužit pro případné porady či návštěvy, v jedné dvě pracovnice pobočky skladují poštu, která sem více než třem stovkám firem chodí.

Společnosti, které podniku Sídloprofirmy.cz za zprostředkování karlínské adresy platí od čtyř tisíc korun ročně, jsou vyjmenovány na čtyřech hustě popsaných tabulích u vchodu do budovy. Že tady nikdo z nich opravdu nepodniká, je zřejmé. Konferenční místnosti jsou prázdné, i pošty leželo ve skladu poskrovnu.

Co z kontroly vyplyne, zatím mluvčí nechtěla komentovat. "Po jejím ukončení dostaneme písemnou zprávu. V případě, že se firma nedopustí porušení živnostenského zákona, tak není možné ji tímto odborem pokutovat," sdělila pouze. Je pravděpodobné, že akce úředníků mít velký smysl nebude.

Zprostředkování virtuálních adres je totiž v Česku legální byznys a dokázat, že parkovací karty získávají lidé neprávem, je obtížné. "Někdo by si musel dát práci s prokázáním nepravdivých a účelových tvrzení majitelů parkovacích karet. A to bude velmi těžké," míní právník Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz.

Úřady by pode něho musely zjistit, že firma má na adrese nahlášenou nějakou provozovnu, ale ve skutečnosti tam žádný byznys neprovozuje, ani neuvádí adresu ve svých dalších dokumentech. Tedy že podniká někde jinde. "Kdyby to byl třeba pekař, který bude mít provozovnu na Šumavě, ale udělá si provozovnu ještě třeba na Praze 1 jen proto, aby tam mohl jezdit autem a parkovat, protože tam má třeba příbuzné, nebo jiné zájmy, tak by to bylo nelegální," uvedl.

Jednoduše řečeno je třeba prokázat, že lidé reálně podnikají jinde, než mají uvedenou virtuální adresu. "Ze samotného sídla se to ale prokazuje těžko. Kdyby se ale našla nějaká objednávka, nebo e-mail, kde by třeba bylo uvedeno, že tu adresu dotyčný potřebuje kvůli parkování, to by byl dostatečný důkaz, že je to zneužívání práva," řekl právník.

Pak teprve by měl Novantis problém. "Právě on do toho jde s tím, že bude obcházet právo, získává majetkový prospěch z něčeho, co je nelegální. Jde zejména o to parkování, kde je to zjevné," řekl právník.

Společnost Novantis se brání tím, že podnikatelé novou adresu skutečně mohou částečně využívat. "Na původní adrese, pokud ji dále využívá, si klient ponechá hlášenou provozovnu pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci služby Modré parkování získá nejen sídlo společnosti, ale také sdílenou kancelář se službami recepce otevřené sedm dní v týdnu, kterou při návštěvě Prahy využívá," odpověděla na dotaz zaslaný ředitelce firmy Rihanně Abubekirové Lenka Tomková.

autor: Martin Biben

