Podívejte se, jak bude vypadat pandárium v trojské zoo. Součástí bude i čínská restaurace

před 40 minutami

Vizualizace pandária v trojské zoo. Foto: Vizualizace: Společnost AND s.r.o.

Zoo Praha představila vítězný návrh expozice pro pandu velkou, o jejímž zapůjčení Česko jedná s Čínou. V komplexu bude také expozice pro vzácný druh primátů - langurů čínských neboli "zlatých opic". Celkové náklady na vybudování pandária, jejíž součástí bude i čínská restaurace, by se měly vyšplhat na 200 milionů korun. V urbanisticko-architektonické soutěži zvítězil projekt společnosti AND. Autoři návrhu jsou Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Jaromír Kosnar, Josef Klika a Radovan Kupka. Nově se bude stavět také výběh pro lední medvědy, kteří se kvůli pandám budou muset přestěhovat.

Praha - Zoo představila vítězné návrhy na pandárium a pavilon pro lední medvědy. Pokud vše půjde dobře, povolení ke stavbě pandária a nového pavilonu pro lední medvědy by Zoo Praha mohla získat na konci roku 2019. Praha ale ještě nemá jistotu, že jí pandu Čína zapůjčí, zoo však věří, že Čína názor nezmění.

"Nemyslím si, že by si to Čína rozmyslela, ale pokud by se tak stalo, máme samozřejmě náhradní plán. Měli bychom tam asi jiné asijské medvědy. Dokázali bychom udělat ten prostor atraktivní i tak, ale samozřejmě panda velká je panda velká," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

S příchodem pand velkých do Zoo Praha zahrada očekává prudký nárůst návštěvnosti. Například v belgické Pairi Daiza Zoo v Cambronu vzrostla návštěvnost po otevření expozice o 40 procent, meziročně pak o 12 procent. I s ohledem na tato čísla pražská zoologická zahrada chystá pro tento druh velkorysé návštěvnické prostory.

Panda velká však nebude jediným vzácným obyvatelem tohoto komplexu. Spolu s ní zde najde domov také "zlatá opice", neboli langur čínský. Zoo Praha bude jedinou zoologickou zahradou mimo Asii, která jej bude chovat. Ve venkovní expozici langurů bude obsahovat nejrůznější šplhací konstrukce a parkosy, nebudou chybět ani kmeny, aby opice měly dostatek příležitostí k pohybu.

Nedílnou součástí areálu pand velkých bude též čínská restaurace s kapacitou 80 až 100 hostů. Z její venkovní terasy bude výhled na panorama Prahy a také na venkovní výběh medvědů.

Pražská zoo jako sedmá v Evropě

Doposud byla panda velká dlouhodobě chována v Evropě pouze v metropolitních zoo s dlouhou tradicí. Návštěvníci ji tak mohli vidět pouze ve Vídni, Londýně, Paříži, Moskvě, Madridu či Berlíně. Mimo Čínu ji chovalo jen 13 zoologických zahrad, v Evropě pak šest výše zmíněných.

Zápůjčka vzácného zvířete Čínou zoologické zahrady většinou přijde v přepočtu na asi 25 milionů korun ročně, další náklady představuje péče o zvíře, především potrava. Například evropské zahrady většinou dovážejí pandám bambusy z plantáží na jihu Francie.

Nový výběh dostanou také lední medvědi.