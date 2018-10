Piráti brojí proti kumulaci funkcí, v Praze 10 přitom podpoří za starostku senátorku

Ve vlastních řadách piráti na zákazu souběhu funkcí trvají a několik jejich zastupitelů v hlavním městě kvůli tomu složí mandát.

Praha - Jeden ze zásadních požadavků pirátů na potenciální partnery při utváření koalic je, aby zvolení radní nevykonávali žádné jiné funkce. Zejména placené. Pražský lídr pirátů a kandidát na primátora Zdeněk Hřib se opakovaně vymezil zejména proti Janu Čižinskému, který je starostou Prahy 7 a nyní s ním strana jedná o složení magistrátní vlády v Praze, v níž by měl sám Čižinský zasednout.

Tento striktní požadavek se však zřejmě brzy stane minulostí. Piráti zjišťují, že pokud na něm budou nadále trvat, budou mít v řadě míst problém složit koalici.

Příkladem je Praha 10, kde již piráti oznámili, že se dohodli na vytvoření koalice spolu s hnutím Vlasta a ODS. Taková koalice bude mít pohodlnou většinu 29 z 45 hlasů. Starostkou se má přitom stát lídryně Vlasty Renata Chmelová, která je však současně senátorkou - a v případě jejím zvolení do čela radnice se stane klasickým "kumulátorem funkcí", proti nimž piráti vehementně brojí.

"Pokud bychom trvali na všech svých zásadách, tak jsme v opozici," připouští lídryně pirátů na Praze 10 Jana Komrsková a poukazuje na to, že s Chmelovou dlouhodobě spolupracují - před čtyřmi lety v komunálních volbách piráti Vlastu podporovali a byli i na její kandidátce.

Pořád lepší než Kleslová

Že původně striktní požadavek nemusí vždy platit, připouští i poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík, který je shodou okolností z Prahy 10, kde v komunálních volbách předminulý víkend kandidoval na posledním místě.

"Pro nás je primární, abychom ten striktní požadavek aplikovali u sebe. Jako senátorka je pro nás paní Chmelová přijatelnější na starostku než paní Kleslová, i kdyby to dělala naplno a žádnou jinou funkci neměla," naráží Ferjenčík na další možnou koalici s ANO v čele s bývalou starostkou, rozvědčicí a někdejší pravou ruku Andreje Babiše Radmilou Kleslovou.

Pražský lídr pirátů Zdeněk Hřib, který byl zřejmě nejhlasitějším odpůrcem kumulace funkcí a který zákaz prosadil i do pražského pirátského programu, se o tom, zda při skládání koalice z požadavku sleví, nechtěl zatím bavit. "V programu to máme stále, ale jednání o personáliích zatím neprobíhá," řekl s tím, že jasněji v tomto ohledu bude nejdříve příští týden. A poukázal na to, že sdružení pirátů v jednotlivých městských částech jsou autonomní a on jako pražský lídr na ně nemá vliv.

"My to dodržujeme, ale vnímáme, že naši partneři vidí v provázanosti funkcí jistou přidanou hodnotu. Budeme si k tomu muset sednout a s racionálními argumenty dojít k tomu, který názor je správný," uvedl Hřib. Naznačil přitom, že postoj na kumulaci funkcí se může lišit podle toho, jak bude resort náročný. "Například bezpečnost nemá podobný objem problémů v Praze jako doprava," uvedl.

Neuvolněná? To by vypadalo blbě

Dvojka pirátů a předseda zastupitelského klubu Adam Zábranský připouští, že na podmínce nevykonávat víc funkcí piráti nebudou bezvýhradně trvat.

"Když vidíme, že je nějaká koalice programově to nejlepší, co může být, tak je jasné, že v rámci vyjednávání to budeme muset řešit. Náš postoj není takový, že by na tom padlo vyjednávání," uvedl Zábranský. Uvedená podmínka tam je podle něj především proto, aby se zvolení lidé mohli práci věnovat naplno.

Ferjenčík by byl nicméně rád, kdyby Chmelová na Praze 10 aspoň pracovala jako starostka neuvolněná z pracovního poměru. Komrsková připouští, že se o této variantě chvíli jednalo, ale nakonec ji zavrhli. Zejména proto, že by nevypadalo dobře, že starostku městské části s téměř sto tisíci obyvateli někdo dělá jen na částečný úvazek.

"Navíc ten rozdíl v odměně není příliš velký. Pro rozpočet městské části je jedno, jestli má jako uvolněný starosta osmdesát tisíc, nebo padesát tisíc jako neuvolněný," poukázala Komrsková. Ta je přesvědčena podle dosavadních zkušeností ze zastupitelstva, kde je Chmelová velmi aktivní opoziční zastupitelkou, že obě funkce bez problému zvládne.

Vylidněný magistrát

Piráti ovšem musí řešit ještě jeden problém. Všichni jejich představitelé, kteří byli na jejich kandidátkách jak do zastupitelstva hlavního města, tak současně i do některé z městských částí, se zavázali, že pokud získají jakýkoliv uvolněný post, tak ten druhý opustí. Byť by to byl post pouze řadového zastupitele. A podle stavu vyjednávání to vypadá, že nejméně dva z nich tak složí mandát zastupitele hlavního města.

Trojka magistrátní kandidátky Daniel Mazur se totiž podle všeho stane starostou Prahy 5, devítka Tibor Vansa pak míří do křesla místostarosty Prahy 4. "Pravděpodobně nebudou jediní," připustil Zábranský, podle něhož mají podle pirátských pravidel šest měsíců na to, aby druhý post opustili.

Mezi těmi, kteří by do zastupitelstva měli nastoupit místo nich, je přitom právě Komrsková, která má být v Praze 10 první místostarostkou. A jen o příčku pod ní je pak Jan Hora, který má již téměř jisté křeslo radního v Praze 4.