Pasáž na Budějovické nelze opravit, Praha chystá její demolici. Nová se otevře nejdřív za půl roku

před 5 hodinami

Praha - Pasáž u stanice pražského metra C Budějovická nebude otevřena dříve než za šest měsíců. Magistrát začal zpracovávat projekt na demolici pasáže, neboť konstrukce je ve špatném stavu a je neopravitelná. Pasáž u jižního výstupu z metra nechal její vlastník, kterým je magistrát, uzavřít 22. ledna. Tři dny předtím byl zavřený samotný výstup z metra. Lidé jdoucí do polikliniky nebo na radnici Prahy 4 musí pasáž obcházet.

"Kvůli havarijnímu stavu nosného průvlaku stavby terasy nelze již uvažovat o opravě. Nyní zpracováváme projekt na její odstranění. Řešíme náhradní zastřešení výstupu ze stanice metra, zřízení schodiště k nouzovému východu z budovy České spořitelny a zajištění nosníků k terasy budovy DBK," uvedl řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pasáž, ve které fungují obchody nebo kadeřnictví, je dlouhodobě ve špatném stavu. V minulosti tady musely být vztyčeny kovové vzpěry. Po uzavření přibyly další. "Děláme maximum pro znovuotevření prostor, avšak i při nejlepší vůli nelze přislíbit termín odstranění stavby dříve než za šest měsíců. Nechceme ohrozit zdraví a bezpečnost občanů," uvedl Hofman.

Zavření průchodu se nelíbí Praze 4. "Od roku 2012 jsme magistrát upozorňovali na špatný stav terasy. Je absolutně nepřijatelné, aby východ z metra a podchod byly nadále uzavřené. Praha 4 požaduje okamžité zprůchodnění podchodu a vstupu do metra. Nově instalované podpěry to umožňují. Žádáme buď okamžitou opravu terasy, nebo její odstranění," uvedl mluvčí radnice Jiří Bigas. Podle mluvčího magistrátu Hofmana je ale dočasné zprůchodnění nemožné.

Lidé tak budou muset do polikliniky a na radnici Prahy 4 chodit výstupem z metra směrem k Olbrachtově ulici a následně jít buď okolo DBK nebo po Budějovické či Poláčkovou ulicí a zahnout do ulice Antala Staška, kde budova stojí. Dopravní podnik (DPP) již dnes uzavřel vstup do metra a cestující museli vystupovat směrem k Olbrachtově ulici. DPP je majitelem pouze stanice, podchod patří městu.