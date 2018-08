"Paní doktorko, jděte do..." Čižinského zástupce byl hrubý k advokátce, teď prosí o odpuštění

Právnička Judita Kodlová si stěžuje na místostarostu Prahy 7 Kamila Vavřince Mareše kvůli tomu, že na ni byl při schůzce vulgární.

Praha - Mělo to být běžné jednání mezi radnicí Prahy 7 a advokátkou rodiny, která požaduje opravu obecního bytu. Jenže místostarosta Kamil Vavřinec Mareš se minulý čtvrtek vůči právničce Juditě Kodlové zachoval natolik hrubě, že se zřejmě incidentem bude muset zabývat zastupitelstvo i starosta Jan Čižinský.

Advokátka totiž radnici poslala oficiální stížnost. "Po cca 10 minutách, v nichž jsem vyvracela některá zkreslená tvrzení pana Ing. Kamila Vavřince Mareše, včetně toho, že lžu, a dokládala je listinami, včetně té dokládající, že nelžu, dotyčný zcela nečekaně prudce vstal a s nataženou paží zařval na mě: 'A ven!'" píše právnička ve stížnosti, kterou zveřejnila místní ODS.

I když se pak podle Kodlové situace krátce uklidnila, po chvíli zase nabrala na obrátkách. "Náhle tento mladý muž v pozici zástupce starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského a zastupitele MČ Praha 7 opět prudce vstal a zařval na mě: 'Jděte do pr*ele!'" popisuje Kodlová průběh jednání s Marešem, který je členem KDU-ČSL a byl zvolen na kandidátce hnutí Praha 7 Sobě.

Kodlová se prý snažila situaci uklidnit a projednat záležitost, kvůli které se sešli. Mareš pak podle ní navrhl dohodu, kterou ale právnička chtěla nejdřív projednat s klientkou.

"A nebudete věřit, co následovalo. Ano, pan Mareš se opět vztyčil a opět v řevu zopakoval, tentokrát : 'Paní doktorko, jděte do pr*ele!' No, zase jsem nešla," tvrdí právnička v dopise, ve kterém Mareše označila za "sociálně neukotvené individuum, které nemá elementární základy slušného chování".

Mareš v pátek uvedl, že svých slov lituje, a požádal o odpuštění. "Já si velmi dobře uvědomuji, že jsem se zachoval hrubě, a nehodlám se jakkoliv ohánět okolnostmi, které k tomu vedly. Je mně to líto. Za své chování jsem se omluvil hned na místě a následně ještě jednou písemně. Paní doktorka omluvu na místě přijala. Pokud to paní doktorka přijme, učiním tak ještě jednou s květinou v ruce," napsal na Facebooku Mareš.

Zároveň ale odmítá, že by jednání proběhlo přesně tak, jak ho Kodlová popisuje ve své stížnosti. "Průběh (schůzky) přesně tak, jak je uveden v dopise, potvrdit nemohu. To odmítám, co se týče těch výrazů," doplnil Mareš pro Aktuálně.cz.

Důvody, které ho vyprovokovaly k ostrým slovům, ale Mareš komentovat nechtěl. "Těch okolností byla celá řada, ale já to nechci rozebírat. Ten rozhovor se stal v soukromí, v kanceláři," řekl Aktuálně.cz. Zároveň doplnil, že se s Kodlovou domluvili na další schůzce, která má proběhnout v září.

Odstoupení z funkce místostarosty nezvažuje. "Jsem přesvědčen, že když se takováhle velice nepříjemná věc stane, ale je to jednorázová záležitost, tak to důvodem k rezignaci není," dodal Mareš pro Aktuálně.cz.

Kodlová tvrdí, že se jí ihned po incidentu omluvil i starosta Prahy 7 Čižinský. "Pan starosta Čižinský se mi tak hluboce a opakovaně za svého zástupce omlouval, až jsem jej musela požádat, aby toho již zanechal," doplnila právnička.

"Paní doktorce Kodlové jsem se omluvil a omluvu přijala," reagoval stručně na dotazy Aktuálně.cz Čižinský. "Pan Mareš poskytl své vyjádření, v něm se omluvil a poprosil o odpuštění," doplnil na otázku, zda bude s Marešem incident řešit.

Důvodem Marešovy schůzky s právničkou Kodlovou byl spor o zvýšení nájemného a opravy obecního bytu. "Klientka obývá obecní mezonetový byt kolaudovaný na samém konci roku 1999 o velikosti 90 m2 a v roce 2017, to je v době vzniku sporu, za něj hradila měsíční nájem 8150 korun, což je podstatně méně než obvyklý standard," popisuje předmět sporu Mareš s tím, že městská část má povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře.

Advokátka ale zdůrazňuje, že její klientce zemřel manžel, stará se o dvě děti a stav bytu podle ní navíc není vyhovující. "Jedná se zejména o nedostatečnou tepelnou izolaci ve zdech v některých místech bytu a ve střešní konstrukci. V bytě je v zimě 15 °C, nyní v létě 36 °C, do bytu zatéká," píše advokátka.

A Mareš nyní tvrdí, že se radnice pokusí ženě vyjít vstříc. "Chápeme, že pro klientku není (zejména v její životní etapě) tato situace jednoduchá, a proto se pokusíme na dalším společném jednání nalézt takové řešení, které bude z naší strany v mezích zákona a zároveň zohlední její situaci," slibuje místostarosta.

