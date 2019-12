ODS má šanci opět mluvit do dění v Praze, TOP 09 ji chce přizvat ke spolupráci

Po éře primátora Pavla Béma to vypadalo, že ODS nebude mít řadu let šanci do dění v Praze mluvit. Teď se ovšem straně naskytla naděje, že by se to po letech v opozici mohlo změnit. Pomoci jí k tomu chce předseda jednoho z "vládních" klubů Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil, který Aktuálně.cz sdělil, že o tom bude s ODS jednat.

V pondělním prohlášení pražského vedení TOP 09, které vyjádřilo nedůvěru pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi, není sice přímo o ODS ani jediná zmínka, ve skutečnosti se ale nynější bouřlivé dění této strany úzce dotýká. Podle informací Aktuálně.cz se ODS snaží navázat užší komunikaci s předsedou pražské TOP 09 Jiřím Pospíšilem s cílem, aby se mohla více podílet na řešení problémů hlavního města.

"Napsal jsem před týdnem soukromý mail panu Pospíšilovi a vyzval jsem ho k jednání. Myslím si, že bychom mohli společně jednat o konkrétních tématech, která se týkají rozvoje Prahy. Je evidentní, že pod primátorem Hřibem Praha stagnuje," říká předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Jeho výzva dopadla na "úrodnou půdu", Pospíšil už oznámil, že na žádost ODS zareaguje pozitivně. "Odpověděl jsem, že výzvu přijímám a jsem pro, abychom s ODS jednali. Praha potřebuje spolupráci," uvedl Pospíšil. Podle informací Aktuálně.cz uvažoval o "vtažení" ODS do spolurozhodování o směřování Prahy delší dobu. Teď ale úvaha poprvé dostala konkrétnější podobu.

"Všechny demokratické strany mají spolupracovat. Byla to ostatně i výzva občanů při oslavách výročí 17. listopadu, kdy nás většina vyzývala k tomu, abychom se spojili a spolupracovali," tvrdí Pospíšil a podle svých slov už myslí na volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

"Ve chvíli, kdy vedeme debatu o tom, že by se středopravicové síly měly spojit pro parlamentní volby a vytvořit nějaký blok, je taková spolupráce nutná. Je vhodné začít v tuto chvíli. Neříkejme jen prázdná slova a nečekejme až na parlamentní volby, ale už nyní třeba na úrovni Prahy spolupracujme s ODS," uvedl Pospíšil.

Podle něj je ODS programově velmi blízká TOP 09. "Toto je komunální politika, tady se nemá politikařit, ale řešit reálné problémy. My proto chceme s ODS v budoucnosti více spolupracovat a komunikovat," pokračoval šéf pražské TOP 09, který ještě před několika dny vedl celou stranu, ale na sněmu ho straníci nezvolili ani řadovým místopředsedou.

Předseda pražské ODS Tomáš Portlík Pospíšilova slova vítá a věří, že obě strany by skutečně mohly více spolupracovat. "Jsem rád, že na mou výzvu takto reaguje a bere ji vážně. Beru to tak, že zůstáváme v opozici, nejde mi o to, aby někdo z mých kolegů seděl ve výboru nebo radě hlavního města. Pro mě je nejdůležitější ze všeho, abychom se mohli jako ODS podílet na klíčových tématech budoucnosti Prahy. Pokud v nich najdeme s TOP 09 shodu, tak může spolupráce vypadat dobře," řekl Portlík.

Vláda neschopných a všehoschopných se nesmí vrátit, říká primátor

Deník Aktuálně.cz mapoval možnost spolupráce mezi TOP 09 a ODS několik dní. Už v pondělí odpoledne se redaktor zeptal primátora Zdeňka Hřiba, co by řekl většímu zapojení ODS do řešení problémů Prahy. "A to jako proč?" zněla první reakce primátora.

Hřib řekl, že je přesvědčený, že s opozicí - tedy s ODS a ANO - jedná dostatečně, a nevidí důvod pro ještě užší spolupráci. "Neustále se bavím s opozicí. V mém transparentním kalendáři je vidět, že mám s opozicí pravidelné schůzky, na kterých s ní projednávám program na zastupitelstvo, včetně toho, co chystáme. V průměru na každé zastupitelstvo chytáme jeden tisk navržený opozicí," upozorňuje Hřib, podle kterého se jeho předchůdkyně Adriana Krnáčová z ANO tak vstřícně k opozici nechovala.

"Dřívější vedení zařadilo do programu zastupitelstva dva opoziční tisky za celé volební období. Je proto zcela zjevné, že my s opozičními politiky komunikujeme, a pokud jsou jejich připomínky konstruktivní, tak je zohledňujeme," dodal primátor, který ale zároveň chování ODS a ANO kritizuje. ANO podle něj vede politiku "holdingového stylu" a předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija zase dělá politiku ve stylu "balkánského tržiště".

Možnost, že by ODS mohla nějak výrazněji mluvit do řízení Prahy, je pro primátora těžko přijatelná. "Uděláme všechno pro to, aby se sem nevrátila vláda neschopných a všehoschopných, to znamená prokmotrovsko-mafiánské praktiky, které tady byly k vidění v minulých volebních obdobích," sdělil Hřib.

Ten je vůbec nejvýše postaveným komunálním politikem, kterého kdy Piráti měli. Před ním vládla Praze čtyři roky Adriana Krnáčová z ANO (2014-2018), od června 2013 do listopadu 2014 Tomáš Hudeček z TOP 09. Před Hudečkem vedla Prahu řada primátorů z ODS - Milan Kondr, Jan Koukal, Jan Kasl, Igor Němec, Pavel Bém a Bohuslav Svoboda. Nejdéle byl v čele Bém, a to v letech 2002 až 2010. Právě s jeho vládnutím jsou spojené největší kauzy v metropoli.

Je to jiná ODS, tvrdí Pospíšil i Portlík

Jiří Pospíšil i Tomáš Portlík shodně tvrdí, že současná ODS je jiná než ta za působení Béma. Podle nich už řada lidí z tehdejší éry odešla a strana se také z toho špatného poučila.

"ODS je samozřejmě personálně jiná. A já nemám rád škatulkování a vytváření principu kolektivní viny. Ve všech politických stranách jsou lidé čestní a nečestní a tvrdit, že nějaká strana je plná nečestných lidí, to mi principiálně vadí. Debata s někým, kdo přináší pozitivní návrhy, mi připadá na komunální úrovni vždy prospěšná," říká Pospíšil, který byl dlouhá léta členem, a několik let dokonce i místopředsedou ODS.

Předseda ODS Portlík Aktuálně.cz přiznal, že dodnes občas sám slyší slova o "zkorumpovaném ódeesákovi. "Pravda ale je, že tento ódeesák překopával v roce 2012 koalici s ČSSD směrem k TOP 09, tento nechutný ódeesák celou dobu podporoval bývalého primátora za ODS Svobodu, protože on zajišťoval důvěryhodnost ODS, a tento ódeesák má za sebou hodně práce. Takže rozhodně odmítám takové urážky na svou osobu," sdělil Portlík s tím, že ODS do určité míry ztráta důvěry u voličů pomohla.

"Pád na hubu nám strašně pomohl, protože nám dal pokoru, kterou jsme potřebovali. Člověk musí v životě něco takového prožít. Během té doby se toho opravdu hodně změnilo a my máme lidi, kteří vědí, jak řešit problémy Prahy," tvrdí předseda pražské ODS.

Koalici rozbíjet nechceme, shodují se strany

Primátor Hřib v úterý vzkázal, že se nebrání schůzce s Pospíšilem ke zhodnocení fungování stávající koalice (Piráti, Spojené síly a Praha sobě), podle něj však funguje dobře.

"Výzvu pana předsedy Pospíšila vítám a rád se s ním setkám, abych mu práci všech radních osobně odprezentoval. Jsem totiž přesvědčen, že se udělalo velké množství práce. S radními jak za TOP 09, STAN a Prahu sobě se mi velice dobře spolupracuje. Vyhodnocení plnění koaličního programu po roce práce koalice se nebráníme," uvedl Hřib. Kritiku, že se dostatečně nevěnuje problémům Prahy, odmítl.

Také Starostové a nezávislí, kteří spolu s TOP 09 kandidovali pod hlavičkou Spojených sil pro Prahu, chtějí stávající koalici zachovat. "Krajský výbor STAN Praha konstatuje, že hnutí STAN je stabilním koaličním partnerem, který nechce současnou koalici bourat."

"Můžeme mít mezi sebou koaliční spory, ale nelze je řešit hádkou na veřejnosti. V první řadě musím dementovat jakákoli tvrzení, že bychom podporovali pád pražské koalice. To je až krajní řešení, ale neshody mezi koaličními partnery nejsou neřešitelné, proto je třeba nejprve sednout ke stolu a domluvit se jako lidi. Za první rok jsme v koalici udělali velký kus práce a velký kus práce máme ještě před sebou," reagoval náměstek primátora Petr Hlubuček na to, že pražská TOP 09 vyjádřila Hřibovi nedůvěru.

Jiří Pospíšil v úterý odpoledne upřesnil, že jeho kritika mířila pouze na primátora Hřiba, ne na celou koalici. "Nám nejde o politikaření, nebouráme a nechceme bourat tuto koalici, nedůvěra není namířena proti koaličním partnerům, ale konkrétně vůči chování pana primátora. Máme pocit, že nevěnuje problémům Prahy dostatečnou pozornost," řekl s tím, že TOP 09 chce vyvolat dohodovací řízení a zhodnotit fungování koalice.