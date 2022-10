Spolu a Piráti se na koalici v Praze už téměř dohodli. Překážkou je ale lidovec Wolf

Navzdory již třetímu jednání koalice Spolu s Piráty o sestavení koalice na pražském magistrátu se strany ani po necelých dvou týdnech od komunálních voleb nedohodly. Ačkoliv se shodují na tom, jak by měly hlavní město vést, nedokážou se domluvit na obsazení rady. Piráti trvají, že v ní nemá sedět obžalovaný lidovec Jan Wolf. Koalice Spolu však odmítá na tento požadavek přistoupit.

To, jestli bude lidovec Wolf ve vedení hlavního města, zůstává jedinou zásadní překážkou pro vytvoření koalice Pirátů a uskupení Spolu, které tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Na zásadní témata, jako je doprava či výstavba bytů, totiž mají až na drobné neshody, které lze prý vyřešit, podobný pohled.

Piráti ale stále trvají na podmínce, že by v radě neměl sedět nikdo, kdo je trestně stíhaný. Tento princip mají zakotvený i v povolební strategii, kterou schválili členové strany.

"Koalice Spolu vyslovila nejmarkantnější podmínku, že trestně stíhaný Jan Wolf nutně musí zasednout v radě. Takto natvrdo nám to dosud neprezentovala," popsal průběh jednání dosluhující pirátský primátor Zdeněk Hřib.

Piráti nechtějí ze svého požadavku ustoupit i kvůli tomu, že případnou koaliční smlouvu by schvalovala členská základna strany. A vedení předpokládá, že by ji zamítla, pokud by Wolf měl v radě sedět.

Jiří Pospíšil z TOP 09 zase prohlásil, že si nedokáže představit, že v neděli vystoupí na jednání pražského předsednictva strany a oznámí, že na pirátský požadavek přistupuje. "My jako Spolu budeme obsazovat určitý počet míst v radě a je naším svatým právem a naší politickou odpovědností vybrat naše nejlepší kandidáty. Nebo mají být tito kandidáti v uvozovkách vybírání referendem Pirátů? Myslíme si, že toto právo máme my," řekl Pospíšil.

Lídr Spolu a jejich kandidát na primátora Bohuslav Svoboda tvrdí, že se koalice snažila vyjednat alespoň to, aby Piráti mezi svými členy nechali hlasovat, zdali na svém požadavku trvají. S úspěchem se ale nesetkali.

Dvojka Pirátů Jana Komrsková oznámila, že povolební strategii měnit nebudou. "Představa, že bychom předstoupili před naše členy krajského fóra a měnili něco, co se schválilo v květnu tohoto roku, se nám zdá naprosto nepřístupná," uvedla.

Piráti proto navrhli, aby Wolf místo funkce radního zastával pozici předsedy magistrátní komise. S tím by problém neměli, protože by na tomto postu na rozdíl od člena rady neměl rozhodovací pravomoci. Ani na to ale nechtějí zástupci vítězné koalice přistoupit.

Wolf ustoupí, jen pokud ho k tomu Spolu vyzve

I přes tento rozpor obě strany stále tvrdí, že v jejich největším zájmu je složit koalici na vládní úrovni, tedy společně s hnutím STAN. Bez něj by většinu v zastupitelstvu neměly. "Připravenost k jednání z naší strany je. Musíme teď informovat naše zastupitelské kluby a do dalších kol jednání půjdeme s mandátem, který od nich dostaneme," shrnul výsledek občanský demokrat Zdeněk Zajíček. V pondělí si strany zavolají a dohodnou se, jak budou jednání pokračovat.

Samotný Wolf, který je obžalovaný v kauze přidělování sportovních dotací na magistrátu, ustupovat nehodlá. Účasti v radě by se vzdal jen v případě, že by ho k tomu vyzvala koalice Spolu. Ta za ním ale stojí. Svoboda to zdůvodňuje mimo jiné tím, že kritizovaný lidovec dostal ve volbách 92 tisíc hlasů, zatímco primátor Hřib necelých 75 tisíc.

Wolf se hájí tím, že se nedopustil žádného úmyslného trestného činu. "Pokud bych teď Pirátům uhnul, znamenalo by to, že může být kdokoli za cokoli odstaven. Jsem tady za tisíce dalších politiků, kterým se může stát něco podobného," zdůvodnil dlouholetý zastupitel a radní.

Koalice Spolu mezitím jednala také s uskupením Praha sobě a také hnutím ANO, které je ve sněmovně v opozici. Koalice Spolu by s hnutím ANO mohla v Praze vládnout, dohromady mají v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů.

Svoboda i pražský lídr ANO Patrik Nacher si po pondělní schůzce pochvalovali hladký průběh jednání a průnik v programových prioritách. Znovu se mají sejít příští týden, ačkoliv Spolu upřednostňuje koalici s Piráty a STAN.