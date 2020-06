Obrazem: Proměna tržnice za tři miliardy. Praha vyžene prostitutky a začne vydělávat

Praha ve čtvrtek představila své plány s památkově chráněnou Pražskou tržnicí, která je domovem zelinářů, mimozemšťana z Alzy, cirkusáků i třeba prostitutek. Během příštích patnácti let chce město do areálu nalít až tři miliardy korun, na mnoha místech prorazit obvodovou zeď a začít na pronájmu prostor vydělávat. Město si slibuje, že jméno Pražské tržnice budou brzy znát po celém světě.

Jen málokteré místo v metropoli nabízelo během posledních padesáti let rozmanitější služby než Pražská tržnice, někdy nazývaná Holešovická. Až do první poloviny 80. let se každý měsíc po zdejší dlažbě mezi secesními domy přehnaly tisíce kusů dobytka vstříc své smrti. Celý areál totiž sloužil jako jatka.

Od jejich přeměny v roce 1983 se tu už však prodávalo ledacos. Od zeleniny a vína, přes léky a klávesnice, po lehké ženy ve zdejším klubu Showpark.

Jak ale léta běžela, areál nezřízeně chátral. A to až tak, že pětina zdejších budov se dnes už vůbec nevyužívá. Podle města za to mohly táhlé soudní spory s tehdejším provozovatelem tržnice, společností Delta Center. "Bývalý nájemce do areálu neinvestoval, nestaral se o něj," říká náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Loni však soud rozhodl, že výpověď, kterou firma dostala kvůli neplacení nájmu, byla právně v pořádku. Město se po rozsudku rychle pustilo do plánování budoucnosti tržnice a nyní představilo první vizualizace toho, jak by měly tržnici proměnit dvě až tři miliardy, které se do ní magistrát chystá investovat.

Památkově chráněná jatka

Hlavním cílem má být zachování novorenesančních a secesních staveb a současně i jejich důkladná oprava. "Pražská tržnice je kulturní památka. Proto jsme k tomu přistupovali tak, že by zásahy měly být minimální a je nezbytné zachovat původní charakter areálu," říká architekt Vít Máslo, autor urbanisticko-architektonické studie přeměny celého areálu.

2:06 Pražská tržnice | Video: CMC architects

Kromě opravy jednotlivých hal podle něj budou v celém areálu velké zásahy vlastně jen tři. Prvním bude proražení obvodové zdi na několika místech tak, aby se areál více propojil s okolní zástavbou. Přeci jen riziko, že by z tržnice utekl dobytek, už několik desítek let nehrozí.

Druhým zásahem má být přepažení haly číslo 9, kde má dnes svou centrálu společnost Alza. S prodejním gigantem se sice v areálu stále počítá, ale jedna z jeho hal se bude podle architektů muset trochu uskromnit. Uvolněný prostor totiž bude sloužit jako průchod jinak obrovské haly, kterou je dnes nutné zdlouhavě obcházet.

Třetím a na pohled nejviditelnějším zásahem pak bude nová rozhledna, která má vyrůst uprostřed tržnice hned vedle vodárenské věže. Vyhlídková věž má být stejně vysoká jako komín, který zde před lety stál. Jinak se však architekti zaklínají tím, že se snaží zůstat co nejvěrnější tomu, jak tržnice už více než sto let vypadá.

Tržnice nemá být jen pro bohaté

Stejně tak náměstek zdůrazňuje, že některé věci se zkrátka měnit nemají. Zejména mluví o tom, že v Pražské tržnici budou stále vítáni všichni Pražané. "Setkávám se s obavami, že až tržnici opravíme, bude už jen pro nejvyšší příjmové skupiny. Mohu ale slíbit, že pohlídáme, aby tu jakýkoliv obyvatel Prahy jakýchkoliv příjmů našel, co hledá a cítil se tu dobře," říká Vyhnánek.

Obavy Pražanů nepřicházejí z čistého nebe. Město totiž současně se sliby o tržnici pro každého dává jasně najevo, že na provozování areálu hodlá do budoucna vydělávat. "Zadáním bylo, aby do tržnice ráda chodila pražská veřejnost, ale zároveň byla v černých číslech, což v Praze není úplně zvykem," říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje.

Dá se tak jen předvídat, že až do opravy areálu Praha vloží miliardy korun, zvedne zdejším podnikům nájem a to možná podstatně. Zatím to nikdo nepotvrdil s tím, že jde o hudbu budoucnosti, ale současně město uvedlo, že počítá s návratností vložených prostředků, tedy dvou až tří miliard korun, do třinácti až šestnácti let. Jaký bude mít případné zvýšení nájmů vliv na dostupnost služeb a jestli k němu vůbec dojde, ale ukáže až čas.

Během rekonstrukce má do areálu přibýt také mnoho zeleně a vodních prvků a to nejen proto, aby tržnice působila na pohled svěžejším dojmem. Stromy, keře, fontány a rozprašovače mají architektům pomoci vyřešit jeden zásadní problém zdejšího areálu - každý, kdo ho navštívil během parných letních dní, může potvrdit, že místo tržnice připomíná spíše výheň.

"To území v letních měsících funguje jako tepelný ostrov a je to tady skoro k nepřežití," potvrzuje Máslo. I proto podle něj mají být v podzemí tržnice rozměrné nádrže, které budou zachytávat déšť a ze kterých se bude voda posléze čerpat k ochlazování povrchu.

K nové tržnici je daleká cesta

Jedno je ale jasné - kdo by se těšil, že se třeba už za rok či za dva podívá do nové a "nablýskané" tržnice, bude zklamán. "Máme před sebou ještě dlouhou cestu," připouští Pavel Vyhnánek.

Dokumenty, které si město nechalo připravit, rozdělují rekonstrukci do tří etap. Během té první by se v areálu mělo do roku 2022 investovat zejména do infrastruktury. Většina budov tak dostane nové přípojky plynu, vody a elektřiny. Ty totiž u řady z nich buď chybí, nebo jsou v podobně špatném stavu jako většina areálu. "I kdybychom některé budovy nyní zrekonstruovali, tak bychom je nebyli schopni napojit na sítě," řekl Vyhnánek.

Související Pražské Holešovice patří podle britského Guardianu k nejvíc cool čtvrtím v Evropě

Z budov by se jako první měly opravovat tři haly nejblíže k Vltavě a k tamní zastávce tramvaje. Město je chce pronajímat kavárnám, restauracím a barům a současně by zde měly vzniknout i menší obchody, které by si na omezenou dobu mohli za výhodnějších podmínek pronajmout začínající podnikatelé.

Obecně se dá říct, že urbanistická studie rozdělila tržnici na sedm různých zón a v každé se mají nabízet trochu jiné služby. "Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce," popisuje Vyhnánek.

Například centrální korzo má být plné mobilních stánků a má fungovat spíše jako promenáda, ze které se návštěvníci rozutečou do okolních uliček a dalších zón. A třeba na západním náměstí má vzniknout prostor pro pořádání koncertů a vánočních nebo bleších trhů.

S dokončením druhé etapy se počítá v roce 2026. Celý areál má být pak kompletně zrekonstruovaný v roce 2035. Po celou dobu by však měla tržnice zůstat přístupná návštěvníkům.

Podle Vyhnánka město očekává, že tržnice díky opravám jednou získá celosvětový věhlas. "Máme za to, že to je opravdu unikátní areál, na který budou moci být Pražané jednou právem hrdí. Může se myslím celosvětově proslavit," říká náměstek.

Pražané by podle něj měli být vděční, že nikdy nedošlo na plány komunistů, kteří tržnici chtěli v 70. a 80. letech nechat zbourat a na jejím místě postavit sídliště. "Máme velké štěstí, že se tohle barbarství neodehrálo," dodává.

V novém už bez prostituce

Pokud jde o současné nájemce jednotlivých hal, počítá se s tím, že velká část z nich v areálu zůstane, třeba už zmíněná Alza. Jiní budou muset projít proměnou. Například by v areálu sice stále měla zůstat asijská tržnice, ale měla by dostat mnohem modernější podobu.

Naopak u některých dnešních podniků si je město zcela jisté, že už je v areálu nechce. Takovým je zejména nevěstinec Showpark, ve kterém nabízí své služby několik stovek prostitutek. Být to na magistrátu, už by v tržnici nebyl.

Nevěstinec se však s městem soudí a tvrdí, že smlouva, kterou uzavřel s bývalým správcem areálu Delta center, je stále platná. Poprvé má soudce o případu rozhodovat ještě v červnu.

Podle Vyhnánka jde však už jen o formalitu a nevěstinec už brzy v areálu nebude. Showpark podle něj totiž nikdy neměl nájemní smlouvu s městem ale pouze s bývalým správcem Delta center. A jak už bylo zmíněno, smlouvu mezi tímto správcem a městem soud zrušil a podle Vyhnánka tím automaticky zaniká i nájemní smlouva, na základě které halu využívá nevěstinec.

Jednatel Showparku Zbyněk Matela stále doufá, že soud rozhodne v jeho prospěch. Přiznává však, že už se jeho společnost porozhlíží, kam by mohla nevěstinec přesunout. "Jednáme s majiteli zajímavých nemovitostí v širším centru Prahy, s příchodem epidemie jsme byli osloveni i majiteli souborů bytových jednotek, které dříve sloužily primárně pro Airbnb. Příležitostí je v tuto dobu opravdu velké množství a zatím analyzujeme jednotlivé nabídky," říká Matela.