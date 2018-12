Po neúspěchu ve volbách získal místo ve vedení TSK, pražská koalice Adámka odvolala

Nová dozorčí rada Technické správy komunikací (TSK), jež se stará o údržbu ulic i mostů v metropoli, vyměnila část vedení firmy. Z představenstva odchází dlouholetý politik František Adámek. Důvodem Adámkova odvolání prý byla neefektivita oddělení, která řídil. „Třikrát jsem navštívil TSK a nikdy jsem ho tam nezastihl. Nepřišel ani dnes na jednání dozorčí rady, kde měl představit fungování své sekce,“ popsal nový předseda dozorčí rady a náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Adámek měl na starosti sekci dopravního inženýrství a technicko-inženýrskou sekci. Součástí té druhé je Svodná komise, která poskytuje vyjádření ke všem chystaným projektům v metropoli. "Na tu komisi byly velké stížnosti z řad veřejnosti i developerů. Je zahlcena žádostmi a strašně pomalu pracuje," poukázal Scheinherr.

Adámek se o svém odvolání dozvěděl až z telefonátu redaktora Aktuálně.cz. K tomu, že v práci nebyl k zastižení, se nechtěl vyjadřovat. "A o žádných stížnostech nevím," řekl. Činnost svodné komise se podle svých slov snaží zrychlit digitalizací. "To se začíná postupně projevovat, ten proces se nedá vyřešit během půl roku," řekl. Neúčast na dozorčí radě vysvětlil tím, že musel k lékaři.

Z KSČM do ČSSD…

Do vedení firmy s platem 100 tisíc korun měsíčně dosadila Adámka ČSSD poté, co loni v říjnu neobhájil křeslo poslance. To, že politické nominanty ve vedení pražských firem obmění, uvedl Scheinherr již dříve. "V orgánech městských firem mají být odborníci a ne trafikanti," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Třiašedesátiletý Adámek se ve 24 letech stal členem Komunistické strany Československa (KSČ), v níž se v době sametové revoluce dokonce vypracoval na post předsedy Ústředního výboru KSČ a po převratu se stal - už za přeměněnou KSČM - i poslancem České národní rady.

V průběhu devadesátých let přešel do ČSSD, kde se postupně stal jedním z jejích čelných představitelů. Od roku 2006 do roku 2014 byl i zastupitelem hlavního města. Současně působil i jako zastupitel Prahy 12, kde několik let zastával funkci starosty.

… a z TOP 09 do ANO

Stejně jako Adámek se do představenstva TSK letos v lednu dostal Matěj Fichtner (ANO) - i on loni v říjnu neobhájil mandát poslance (více čtěte zde). Fichtner byl v minulosti členem TOP 09, za niž byl v letech 2010 až 2012 radním na Praze 8. Z TOP 09 odešel poté, co se ukázalo, že zneužívá služební auto.

Fichtner zatím ve vedení firmy zůstává. "Je potřeba nějaká kontinuita," vysvětlil Scheinherr, který se na pátečním zasedání dozorčí tady TSK stal jejím předsedou. Kromě něj je v dozorčí radě za STAN bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš (dříve Věci veřejné) či dosavadní starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Z původních pěti členů představenstva tak zůstanou tři - jedno místo je totiž už několik měsíců neobsazené. A podle Scheinherra jsou tři lidé v představenstvu dostatečný počet, takže není třeba místo Adámka někoho nového volit. Pokud by ale rada odvolala i Fichtnera, zůstali by v něm pouze dva lidé. "Mohlo by ji to paralyzovat, protože k podpisům některých dokumentů jsou potřeba dva lidé," vysvětlil Scheinherr.

Technická správa komunikací má na starosti údržbu komunikací v metropoli. V poslední době čelí kritice, že ji zanedbává a následkem toho je řada mostů i ulic v havarijním stavu. Loni na jaře policie obvinila několik představitelů TSK z korupce v souvislosti se zadáváním zakázek.

Před dvěma týdny nová koalice obměnila i vedení pražského Výstaviště, dá se také očekávat změna i ve vedení dopravního podniků a dalších městských firem.