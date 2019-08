Neznámý vandal zlámal vzácný dub u Národního muzea. Nevydržel tam ani rok

V noci na čtvrtek neznámý pachatel poničil vzácný dub v pražských Čelakovského sadech u Národního muzea. Strom poškodil na dvou místech, podle odborníků je proto šance na jeho záchranu minimální. Podle autora krajinářského řešení Ondřeje Fouse tak Praze vznikla škoda ve výši 70 tisíc korun. Radnice Prahy 1 podala trestní oznámení.

"Hlavní zahradnice přišla ve čtvrtek ráno na místo a ihned si všimla, že pro nás tak důležitý dub je na dvou místech fatálně poškozen. Na jednom místě byl zlomený a na druhém zhmožděný," popsal situaci Fous.

Zahradníci o incidentu ještě ten den informovali policii a jménem městské části Praha 1, na jejímž území se sady nacházejí, podali trestní oznámení. Mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková pro Aktuálně.cz uvedla, že čin radnici šokoval. "Je pro nás nepochopitelné, že někdo jde do parku a záměrně tam zničí strom," řekla.

Vandal poškodil dub tak zásadně, že není jisté, zda strom přežije. I přesto se ho tým zahradníků pokusí zachránit. Situaci však nepřeje to, že dub nelze v současné chvíli z půdy vyndat a přesadit ho jinam. Podle Fouse však existuje možnost, že strom ještě zvládne zespodu obrazit.

Park se stává terčem vandalismu

Fous vyčíslil škodu na 70 tisíc korun. Podle něj se jednalo o vzácný kus, který byl součástí experimentu takzvané asistované migrace. Do Čelakovského sadů totiž zahradníci vysadili několik stromů, které dokáží čelit změnám klimatu, mezi ně patřil právě i zahradnický dub. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) Aktuálně.cz sdělil, že se nejednalo o první problém v parku. "Když jsme tento park otvírali, někdo nám ukradl asi sto rostlin určených k výsadbě. I to jsme přečkali a park stále funguje," sdělil. Podle něj se Praha pokusí škodu napravit.

Že by k takovém incidentu v parku došlo, však Fous odmítá. Před otevřením parku se dle Fouse stal pouze jeden incident, kdy pracovník bezpečnostní služby hlídající stavbu ukradl jednu macešku. Ztráty na rostlinách jsou tak podle něj minimální. "Od založení do června jsme přišli pouze o půl procenta rostlin, vesměs ušlapáním a umočením," objasnil.

Podle Fouse nejsou krádeže hlavním problémem Čelakovského sadů, nyní je trápí především vandalismus. "Během léta se situace rapidně zhoršila. Sprejerství, výskyt narkomanů, vytrhané lavičky naházené do záhonů, močení a kálení do výsadeb, zničené letničkové záhony přímo před budovou Národního muzea do Václavského náměstí, zlámané unikátní trnovníky a korunu tomu nyní dala destrukce vzácného dubu vysazeného k výročí republiky," sdělil.

Dub byl slavnostně vysazen v rámci obnovy parku za Národním muzeem vloni v říjnu. Praze ho věnoval přední světový sběratel dubů Dušan Plaček.