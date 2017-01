Nejezděte autem, žádá kvůli prachu v ovzduší Praha. Platí regulace, podniky omezují provoz

před 31 minutami

Během dne na většině stanic koncentrace prachu rostly, nejhorší byla odpoledne situace ve Vršovicích a na náměstí Republiky. Ani v nejbližší době se nedá očekávat, že by se kvalita vzduchu v metropoli citelně zlepšila. Magistrát požádal řidiče aut se spalovacím motorem, aby k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu. Také některé prašné provozy, například cementárna v Radotíně nebo lom ve Zbraslavi, musely kvůli smogu upravit svou výrobu.

Praha - Meteorologové kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu vyhlásili v Praze signál regulace. Platí od sobotního časného rána do odvolání, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Magistrát žádá řidiče automobilů, aby nevyjížděli. Právě automobilová doprava je největším zdrojem znečištění v hlavním městě. Také některé prašné provozy, například cementárna v Radotíně nebo lom ve Zbraslavi, musely kvůli smogu upravit svou výrobu.

Kvůli velmi špatné smogové situaci není vhodný pobyt venku pro malé děti, starší lidi a lidi s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli vyvarovat i zdraví dospělí.

Magistrát požádal řidiče aut se spalovacím motorem, aby k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu. Právě emise z těchto automobilů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích polétavého prachu i oxidu uhličitého.

Informovány byly také průmyslové podniky, které při vyhlášení signálu regulace musejí upravovat svou výrobu. "V Praze je několik takzvaných stacionárních zdrojů znečištění. Omezení se v případě zvýšených koncentrací polétavého prachu týká například cementárny Radotín nebo lomu Zbraslav," řekl dnes ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Žádný významně velký zdroj prašnosti nyní v Praze ale podle magistrátu není.

Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.

Během dne na většině stanic koncentrace prachu rostly, nejhorší byla odpoledne situace ve Vršovicích a na náměstí Republiky. Ani v nejbližší době se nedá očekávat, že by se kvalita vzduchu v metropoli citelně zlepšila. "Rozptylové podmínky budou vlivem přetrvávající inverze a slabého větru i nadále nepříznivé. Koncentrace PM10 se nebudou výrazně měnit, i nadále budou zůstávat vysoké," uvedl odpoledne na svém webu ČHMÚ.

autor: ČTK