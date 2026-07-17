„Nejdřív křik, pak houkačky a výstřely.“ Svědci líčí fatální útok sekerou, sdíleli video

Svědci natočili policejní zásah proti ozbrojenému útočníkovi, který zranil několik lidí v ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Video poskytli redakci Aktuálně.cz.
Čtvrteční útok sekerou a nožem si vyžádal život dvou lidí a jednoho těžce zraněného. Tragédii v pražské ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podle svědků, s nimiž mluvila redakce, předcházela hádka. Vše se odehrálo bleskově. „Slyšeli jsme křik, nedlouho poté policejní houkačky. A v jeden moment střelbu,“ vylíčil Adam, který se nacházel poblíž. Jiní natočili video po útoku.
Událost se stala ve čtvrtek večer ve Vídeňské ulici na Praze 4. Podle serveru Novinky.cz útočník i jeho oběti pracovali v IKEM jako sanitáři. Co incidentu přesně předcházelo, není jasné. Podle svědků byl slyšet v okolí křik a hádka, než přijela přivolaná policie.
„Slyšeli jsme křik, nedlouho poté policejní houkačky. A v jeden moment střelbu. Když jsme se potom odvážili přiblížit, viděli jsme několik policejních aut, záchranku a hlouček lidí,“ popsal redakci Aktuálně.cz student Adam M., který se zrovna sešel s kamarádem nedaleko ubytovny. Že tam bydlí sanitáři z IKEM, neměl prý tušení.
Jedna svědkyně pak natočila pár videí po incidentu. Na nich je vidět snaha o resuscitaci útočníka, který se pokusil napadnout i přivolané policisty, ti ho proto postřelili. Na dalších záběrech je zachycená zásahová jednotka v momentě, kdy vchází do ubytovny.
Mnozí si útoku všimli až ve chvíli, kdy přijela policie. „Bydlíme opodál, ničeho jsme si nevšimli. Až když přijela policejní auta, tak jsme si říkali, že snad nejde o nic velkého. Potom jsme viděli i záchranáře a věděli jsme, že to nedopadlo dobře,“ podotkla Karolína S., jež dozvuky tragické události sledovala z okna bytu.
Dva mrtví, několik zraněných
Útočník i přes více než půlhodinovou resuscitaci svým zraněním podlehl a zemřel. Stejně tak i napadený muž uvnitř ubytovny. Druhý napadený byl převezen do nemocnice na ošetření. Postupem zakročujících policistů se bude zabývat GIBS, uvedla policie před půlnocí na síti X.
Záchranáři měli v péči celkem čtyři pacienty. „U dvou došlo k náhlé zástavě oběhu a zahájení resuscitace. I přes veškerou snahu se u obou pacientů nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ sdělila záchranná služba.
Třetí pacient utrpěl podle záchranářů vážné sečné poranění. Po ošetření ho při vědomí transportovali do traumacentra. „Čtvrtý pacient byl bez zranění, s obtížemi interního charakteru,“ dodali záchranáři.