Taxikáři znovu vyrazí bojovat proti Uberu, trasa je neznámá. Možná nám to sebere klienty, říkají

před 6 hodinami

Taxikáři budou ve čtvrtek opět protestovat proti alternativním taxislužbám. Ze Strahova vyrazí na protestní jízdu Prahou. Blokádu neplánují.

Praha - Taxikáři uskuteční ve čtvrtek další protest proti alternativním taxislužbám Uber a Taxify. Trasa protestní jízdy zatím není známá, protože není jistý počet řidičů, kteří se jí zúčastní.

Protest pořádá Asociace koncesionářů v taxislužbě společně se Sdružením českých taxikářů. Taxikáři se sjedou v 10 hodin dopoledne na Strahov, odkud vyrazí na protestní jízdu. "Počítáme s tím, že účast bude skutečně velká. Přesný počet se neodvažuji říci nahlas, neustále se to mění," uvedla tisková mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Má to být dosud největší protestní akce.

K protestu se připojí přibližně šest tisíc taxikářů z celé České republiky, většina z nich však své pražské kolegy podpoří pouze vylepením oranžové kartičky na zadní okno svého vozu. "Jsme v tom všichni spolu, protože to není jen záležitost Prahy. Není to jen o Uberu a Taxify, podobným způsobem tu nelegálně podnikají i další firmy a to se třeba týká i těch regionů," vysvětluje Venclová.

Na poklidný průjezd taxikářské kolony dohlídnou policisté, kteří se společně s magistrátem budou snažit zajistit co nejmenší dopravní omezení pro běžné řidiče. "Vše bude směřovat k tomu, aby se protesty dotkly dopravy v metropoli co nejméně. Prioritou bude tedy zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že by Pražané měli využít v co největší míře MHD.

Dle Venclové se žádná blokáda, tak jako tomu bylo před dvěma lety na magistrále, neplánuje. "Trasy si určíme zítra ráno, až uvidíme, kolik se nás tam sešlo. Samozřejmě je nesmysl, aby se v nějakém šíleném počtu jelo do města," vysvětlila mluvčí taxikářů. Pravděpodobně by však kolona měla zamířit na pražskou magistrálu. Venclová také vyloučila, že by taxikáři jeli směrem na Letiště Václava Havla, kde blokovali dopravu při minulých protestech proti Uberu.

Krnáčová se snaží

Taxikářský protest poprvé nemíří proti primátorce Prahy Adrianě Krnáčové (ANO) a pražskému magistrátu, ale proti ministerstvům dopravy a průmyslu a obchodu. "Nehodláme ten protest mířit proti magistrátu a primátorce. Oni asi opravdu dělají, co je v jejich silách. Magistrát má ve své podstatě svázané ruce. Tuhle situaci zavinilo ministerstvo průmyslu svým liknavým postojem k dané věci, přitom o ní vědí už tři roky," řekla Venclová s tím, že celou dobu ministerstvo čekalo na závěr Evropského soudního dvora, přestože výsledek se dal očekávat a bylo možné proti Uberu zakročit.

Právě evropský soud loni v prosinci rozhodl, že Uber je přepravní služba, a musí tedy žádat o licenci a povolení v členské zemi Evropské unie, aby zde mohl své služby legálně provozovat.

"Dokola se snažíme přesvědčit taxikáře, že stávka nemůže přinést žádný účinek a že se jedná pouze o formu nátlaku určité skupiny řidičů, který ve výsledku způsobí ještě negativnější pověst celé taxislužby. My budeme i nadále plnit svoji povinnost a budeme provádět kontroly řidičů taxi i alternativních přepravců. Od změny novely zákona o silniční přepravě tak činíme ve zvýšené míře," konstatuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Podle něj může problém vyřešit pouze dialog mezi zúčastněnými a změna legislativy.

To, že protesty a omezování dopravy v metropoli taxikářům v očích veřejnosti moc nepomohou, připouští i samotní pořadatelé protestu. "Je docela možné, že nám to zákazníky odebere. Počítáme s tím a rozhodli jsme se, že to riziko přijmeme," uvedla Venclová. "Není to o tom, jestli (alternativní taxislužby) jezdí za méně nebo že nám berou zákazníky. Jde nám o to, že tu jsou dva metry," doplnila.

"Nechceme, aby tu někdo zrušil Uber, chceme jen, aby dodržoval vše, co se má zákonně dodržovat. Máme jediný požadavek: aby Uber své služby sám pozastavil do schválení novely zákona. Aby ukázali, jak jsou vstřícní, jak sami říkají," vysvětlila úmysly taxikářů Venclová.