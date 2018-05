Necháte si spadnout Libeňský most na hlavu, sám se neopraví, kritizovala opozice vedení Prahy

před 38 minutami

Opoziční poslanci vyčítají vedení Prahy, že odsouvá rozhodnutí o tom, co a jak se bude dít s Libeňským mostem, který je v havarijním stavu. Zejména zastupitelé z TOP 09 se ve čtvrtek snažili dostat do programu probíhajícího zastupitelstva řešení ohledně mostu, ale při hlasování neuspěli. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) tvrdí, že následující měsíc budou probíhat odborné debaty o budoucnosti mostu.

Praha - Sotva začalo čtvrteční jednání pražského zastupitelstva, hned bylo zřejmé, že ani tentokrát nebudou chybět emoce. Především opoziční zastupitelé z TOP 09 a ODS tvrdě kritizovali vedení Prahy za to, že z programu jednání vyškrtli bod o Libeňském mostu.

"To, že nekonáte v této věci, stejně jako nekonáte v jiných věcech, povede k tomu, že vám most spadne na hlavu," stěžoval si například Jiří Nouza z TOP 09, který vyzýval lidoveckého zastupitele Jana Čižinského, aby projednání bodu podpořil. Čižinský při minulém zasedání zastupitelstva zařazení bodu nepodpořil a jako starosta městské části, kde most stojí, žádal odložení. "Pane Čižinský, postavte se k tomu jako chlap a tento bod podpořte," uvedl Nouza.

Toho podpořil i spolustraník Václav Novotný, podle kterého odklad rozhodnutí o mostu nic neřeší. "Pokud se bude záležitost Libeňského mostu odkládat, tak to most opravdu neopraví ani nezrekonstruuje, ani s ním nic jiného neudělá," řekl Novotný.

Zastupitel Ondřej Mirovský z Trojkoalice navrhoval, aby se mezi Libeňským a Hlávkovým mostem postavil most další. Poukazoval na to, že v územním plánu se s takovou stavbou počítá. "Velmi to podporuji, protože mezi těmito dvěma mosty je nebývale velká rozteč. Bylo by to dobré i proto, že by se nemusel stavit provizorní most v době rekonstrukce Libeňského mostu," uvedl Mirovský.

Samotné hlasování ale ukázalo, že pražská koalice drží i přes problémy při sobě, zařazení bodu o Libeňském mostě neprošlo. Stejně jako neprošel návrh ODS, aby se zastupitelstvo zabývalo personálními změnami ve vedení Prahy.

Odpovědný náměstek Petr Dolínek z ČSSD oddálení řešení vysvětluje tím, že odborná debata nad tímto problémem se teprve rozjela. "Dosud byla dlouhá diskuse politická, ale odborná pokulhávala. Protože se poslední dva, tři týdny rozjíždí, tak kolegové z rady schválili vyjmutí tohoto bodu z jednání zastupitelstva. Nechejme třicet dnů na to, aby odborné debaty mohly proběhnout," sdělil Dolínek, který požádal Technickou správu komunikací, aby uspořádala debaty na toto téma.

On sám se při hlasování zdržel, podle svých slov byl připravený na zastupitelstvu o mostu mluvit. "Odborné debaty ale umožní, aby se zastupitelé mohli co nejlépe rozhodnout. Přece jen stavět nové mosty přes Vltavu není každodenní chleba zastupitele," podotkl s tím, že on se drží stanoviska většiny odborníků - tedy postavit nový most.