Na střeše Hlavního nádraží by mohl být park i nové pavilony. Praha změny podporuje

Státní Správa železnic chystá úpravy střechy Hlavního nádraží v Praze, kde mimo jiné vzniknou nové pavilony nebo přechod od parkoviště přes magistrálu. Serveru E15.cz to řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Úpravy budou podle serveru stát asi stovky milionů korun a mohly by začít v roce 2022. Změny podpořilo vedení města, ale o konečné podobě úprav bude ještě se správou jednat.

Na střeše podzemní odbavovací haly nádraží se dnes nachází pouze parkoviště. Do budoucna by ho ale měl nahradit park navazující na Vrchlického sady v okolí nádraží. | Foto: Správa železnic

Na střeše podzemní odbavovací haly nádraží se dnes nachází pouze parkoviště. Podle Svobody by ho měl do budoucna nahradit park navazující na Vrchlického sady v okolí nádraží. "Místo by si zasloužilo zklidnit, chceme ho odclonit od magistrály například zelení," řekl Svoboda.

Na střeše by podle studie, kterou si správa nechala vypracovat, vznikly dva nové pavilony spojené eskalátory s odbavovací halou. V nich by byly kavárny, občerstvení a zázemí pro cestující. Prostor mezi pavilony by byl vydlážděn a členěn stromy se stolky a židlemi. Studie také předpokládá vznik širokého přechodu mezi střechou odbavovací haly a protější Fantovou budovou přes magistrálu, která má v daném místě šest jízdních pruhů.

Správa železnic se ale musí na úpravách dohodnout s magistrátem. Odbavovací hala totiž patří správě, ale plochy na střeše jsou už ve správě městské organizace Technická správa komunikací. Správa železnic se podle serveru snaží vyjednat, aby i plochy na střeše patřily železnici.

Představitelé města se podle serveru ke změnám v okolí hlavního nádraží staví kladně. "Volba parku je vhodná, podporuji ji," řekl E15.cz primátorův náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09). "Park se musí zkoordinovat s tramvajovou tratí. Potřebujeme propojit tramvaj z Václavského náměstí a Vinohradské třídy do Washingtonovy ulice a parku před nádražím," doplnil.

Úpravy podpořil také městský Institut plánování a rozvoje. "Střecha sloužící jako zázemí pro cestující má být napojena úrovňově na historickou budovu, na park i do vnitřních prostor. Součástí střechy jsou i zázemí pro taxi nebo K+R (míst pro krátké zastavení aut u nádraží, pozn. red.)," řekl serveru mluvčí institutu Marek Vácha.