Na Budějovické může vyrůst dočasná lávka do obchodního domu, navrhl magistrát

Praha - Pražský magistrát navrhuje na místě současné terasy na Budějovické, kterou chce odstranit, umístit dočasné přemostění. Zajistilo by lidem přístup do obchodního centra Dům bytové kultury (DBK), se kterým chce město jednat o podmínkách výstavby, sdělil ředitel majetkového odboru magistrátu Jan Rak. Dočasné řešení by podle něj mohlo sloužit pět let a mezitím by se měl připravit projekt celkové přeměny okolí Budějovické.

Pasáž pod terasou je uzavřena od konce ledna. Podle statika a stavebního úřadu je konstrukce v havarijním stavu. Město původně chtělo stavbu opravit, nyní však připravuje projekt jejího odstranění. Podle Raka je to levnější varianta. Oprava by navíc byla pouze dočasným řešením a pro celou oblast kolem Budějovické je stejně nutné připravit projekt celkové revitalizace.

Podle ředitele je město po zbourání terasy připraveno jednat s DBK o provizorním řešení, které by do obchodního centra pomohlo přivést zákazníky. "Myslíme si, že snesení havarijní terasy a výstavba dočasného přemostění na pět let je tak akorát na vypořádání otázky budoucí podoby celé této lokality," uvedl.

DBK podle něj loni městu poskytlo souhlas s opravami, ale za pro Prahu nevýhodných podmínek. Musel by centru uhradit ušlý zisk a zároveň na vlastní náklady zabezpečit přístup zákazníků k obchodům. "Což znamená náklad mnoha milionů korun po dobu stavby," uvedl. Dodal, že by bylo nutné vybudování speciálních mostů, které by lidi přivedly do obchodního domu. Vyjádření DBK ČTK shání.

Magistrát se nakonec rozhodl pro odstranění terasy. Projekt demolice by měl být hotov v druhé polovině června, poté město zažádá o stavební povolení. Zároveň se čeká na výsledek několika odvolání proti rozhodnutí o havarijním stavu stavby, která řeší ministerstvo dopravy.

Plán města na demolici stavby se setkal s kritikou. Kromě DBK požaduje zprůchodnění pasáže a zachování stávající terasy Praha 4, podle které její uzavření komplikuje lidem přístup k metru, autobusům, na nedalekou polikliniku a radnici a poškozuje zákazníky tamních obchodů.