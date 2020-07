Muzeum nesvobody bude dočasně na Hradčanech, pak se přesune na Strahovský stadion

Pražský magistrát umístí muzeum nedemokratických režimů v českých zemích ve 20. století dočasně do nyní prázdného Domu pážat na Hradčanech. Expozice by tam měly být do doby, než město zajistí trvalé prostory na severní a východní tribuně Strahovského stadionu. Rozhodli o tom zastupitelé. Založení muzea schválili loni.

Magistrát podle schváleného dokumentu prověřil několik možností, kam před rekonstrukcí Strahovského stadionu muzeum umístit. S Desfourským a Clam-Gallasovým palácem má město jiné záměry. "U Radničních domů z důvodů statiky je možnost pouze kancelářských prostor," píše se v dokumentu. Správní rada muzea podle materiálu výběr Domu pážat potvrdila. Související Pomník hrdinů nemůže být v garáži. Na muzeum se kvůli politikům spěchá, tvrdí Kroupa Trvalým řešením by se v budoucnu měl stát rekonstruovaný Strahovský stadion. Expozice muzea by mohly vzniknout přímo na betonových památkově chráněných tribunách stadionu. Kromě toho by v něm měl být také Institut paměti národa organizace Post Bellum. Zřízení muzea pražští zastupitelé schválili loni v září. Jeho smyslem má být zachovat historickou paměť o totalitních režimech na českém území ve 20. století, a to zejména pro mladší generaci.