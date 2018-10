Muž ve výtahu vytáhl na ženu nůž, vyprovokovalo ho zdržování. Agresorovi hrozí 8 let

před 30 minutami

Muž ve výtahu vytáhl na ženu nůž. Nelíbilo se mu, že si ho přivolala | Video: | 00:48

Pražští policisté pátrají po muži, který ve výtahu ve stanici metra Kobylisy hrozil ženě bodnutím nožem. Muže vyprovokovalo to, že žena doběhla výtah, u kterého se již zavíraly dveře, znovu je otevřela a do výtahu nastoupila. "To se ale nelíbilo muži, který byl ve výtahu a začal jí nadávat, že ho tím zdržuje. K nadávání se přidala i další žena, která tam byla s ním," upřesnil mluvčí policie Jan Daněk. Poté muž vytáhl z kapsy nůž a začal jím před ženou šermovat a vyhrožovat jí, že ji bodne. "Když výtah dojel do horní stanice, tak všichni vystoupili a odešli pryč," dodal mluvčí. Kriminalisté pátrají i po svědkyni, která celou událost viděla. Za vydírání muži hrozí až osm let vězení.