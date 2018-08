Muž v Praze napadl ženu kladivem, policejní pes ho našel ve křoví a zakousl se mu do nohy

Za pokus o loupež muži hrozí až 12 let vězení.

Praha - Muž v Praze napadl ženu kladivem, na útěku z místa činu ho ale zadržel policejní pes. Na policejním webu to oznámil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Ženu muž kladivem udeřil několikrát, a to i do hlavy, a pak se jí pokusil sebrat mobil. Za pokus o loupež mu hrozí až 12 let vězení. Napadená skončila v nemocnici.

Útočník ženu napadl v noci na čtvrtek v ulici Na Pavím vrchu na Smíchově. Událost oznámili na tísňové lince krátce před půlnocí svědci, podle kterých muž několikrát ženu udeřil kladivem do horní části těla, včetně hlavy.

"Při tom na ni řval, že ji zabije. Když byl vyrušen oznamovateli, svého jednání zanechal a dal se na útěk," popsal situaci Rybanský. Pachatel se ještě na útěku pokusil ženě sebrat mobilní telefon, ale nepovedlo se mu to.

Násilník se pokusil schovat v přilehlém lesoparku. Na místo ale dorazili policejní psovodi se psy Connorem a Axou, kteří po několika minutách muže našli v křovinách. Pachatel se nechtěl vzdát a opět se pokusil o útěk.

Zastavil ho Connor, který muže srazil k zemi. Pes se zakousl útočníkovi do lýtka a držel ho, přestože muž do Connora několikrát kopl. Násilníka pak zadrželi policisté a po ošetření ho předvedli na služebnu.

Connor je mezi pražskými služebními psy přeborníkem. Na dubnové soutěži ve služební kynologii v Praze dosáhli spolu se svým psovodem Pavlem Matouškem prvního místa v kategorii hlídková služba.