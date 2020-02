Pražské Jezulátko v šatech od módní návrhářky. Šije i pro kněze či dětské sestřičky

Foto: Radek Bartoníček

Až do 26. února mohou návštěvníci pražského kostela Panny Marie Vítězné vidět světoznámé Pražské Jezulátko v šatičkách, které navrhla módní návrhářka Marie Zelená. Její tvorba se od řady dalších návrhářů liší. Kromě toho, že tvoří pro některé missky, obléká například také kněze a šije v rámci svého dobročinného projektu "veselé zástěrky" pro sestry a lékaře na dětských odděleních.

Když člověk přijde do míst, kde Marie Zelená navrhuje a šije své šaty, určitě si povšimne jejího reklamního sloganu "Šaty, které mají duši". V jejím případě ale nejde jen o slova, která mají nalákat zákazníky.

Kromě jiného totiž navrhuje a šije například zástěrky s veselými obrázky pro sestřičky a lékaře na dětských odděleních nemocnic, pustila se také do navrhování a šití modernějšího liturgického oblečení pro ministranty a kněze a jejím zatím posledním výtvorem jsou šaty pro světoznámé Pražské Jezulátko. To je možné vidět v jejích šatech v pražském kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského do Popeleční středy, tedy do 26. února.

"Je to nejvzácnější oblečení, jaké jsem kdy šila, a myslím si, že ho hned tak něco nepředčí. Je to dárek Jezulátku ode mne a mé dcery Martiny Hrnčířové. Moc rády bychom naší tvorbou vyzvaly lidi k zamyšlení a modlitbě, protože v dnešní uspěchané době je to velmi důležité a mnohdy se vytrácí duchovní hodnoty lidského života," říká Marie Zelená s tím, že usilovala o to, aby co nejvíce použitého materiálu bylo české výroby.

Šaty jsou v zelené barvě, což je barva liturgického mezidobí v době mimo svátků. Skládají se z několika částí, jejich součástí jsou šatičky, plášť, který je samostatný a na bocích má zlaté zdobení. Nechybí bílo-zlaté okruží, které má Pražské Jezulátko kolem krku a na rukách.

"Pro zdobení jsme s dcerou vybraly a ručně našívaly štrasové zlaté lipové lístky, protože lípa je strom, který symbolizuje mír, ochranu, bezpečí a lásku. Lipová ratolest je symbolem České republiky, ale také Slovenska a dalších slovanských zemí," vysvětluje Zelená. Z jednotlivých lístků lípy seskládaly čtyřlístek, ve kterém jsou další symboly. Tři lístky čtyřlístku znamenají Boží trojici, čtvrtý vyjadřuje štěstí a lásku.

Navrhování šatů a šití ji bavilo od dětství

Marie Zelená vzpomíná, jak ji práce s látkou bavila už od dětství. Navrhovala oblečení pro panenky, šila oblečky na sebe i sestru, předělávala původní šaty. Bylo proto logické, že se vyučila dámskou krejčovou, potom šla na oděvní průmyslovku a specializovala se na tvorbu střihů oděvů. Když po roce 1989 byla možnost pustit se do vlastního podnikání, dlouho neváhala.

"Měli jsme s kamarádkou butik, navrhovali jsme různé oblečení a samy jsme ho také šily. Začaly jsme také pořádat módní přehlídky, což byla tehdy novinka. Velmi mě tato práce naplňovala, zejména, když jsem postupem času začala navrhovat a tvořit modely pro soutěž Česká Miss," popisuje Zelená.

Chtěla ale dělat ještě více, přemýšlela, jak propojit svoji zručnost s láskou k vizuálnímu umění a také duchovní život, který je pro ni velmi důležitý. Tak vymyslela projekty, jako jsou "Návraty k hodnotám" a "Oslavy krás světa".

"Jde o umělecké projekty, ve kterých můžu uplatnit svou kreativitu. Zároveň chci ukázat, jak je pro každého člověka důležitý jeho domov, rodina, země a místa, odkud pochází, hodnoty a odkazy našich předků i duchovní život," říká Zelená o projektech, ve kterých mohou lidé vidět jak módní přehlídky, tak vystoupení zpěváků či tanečníků. Pro tyto projekty Zelená navrhuje a šije společně se svou dcerou Martinou šaty, které jsou typické potiskem fotografií. Vznikly tak speciální šaty například pro Prahu a řadu dalších českých a moravských měst, i šaty pro různé světové metropole.

Šaty pro sestřičky z dětských oddělení

Zcela specifickou součástí práce Marie Zelené a její dcery Martiny je kolekce pod názvem "Šaty malované příběhy dětských duší", kdy vznikají šaty s potisky obrázků, jež pro ně kreslí malé vážně nemocné děti. Tak společně začínaly veselými zástěrkami pro lékaře a sestřičky na dětských odděleních nemocnic. Postupně přidaly i další části oblečení a také dětské omalovánky.

"Vše začalo povídáním s přednostou radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně profesorem Pavlem Šlampou. Říkal mi, jestli bych nevymyslela něco, aby se děti v nemocnici tolik nebály. Hned při jeho slovech mi hlavou proběhla myšlenka na střih zástěrek, ovšem bylo třeba spoustu práce, než vznikly první zástěrky a já měla i všechny potřebné certifikáty," vysvětluje Zelená a zároveň přiznává, že tato práce jí přináší největší radost.

Všechny obrázky, které jsou na tomto oblečení natištěné, osobně nakreslila, používá asi dvacet druhů obrázků, tak aby každý lékař nebo sestra měli jiný motiv a tím odpoutali pozornost dětí od vyšetření.

"Je to vyloženě srdeční záležitost. Často chodím při předávání dalších zástěrek osobně za dětmi společně se svými vnoučaty. Jsem vděčná za každou ušetřenou dětskou slzičku. Věřím, že díky takovému oblečení a omalovánkám mají děti v nemocnicích situaci přece jen o něco lehčí. Myslím, že veselé zástěrky jsou to nejcennější, co jsem vymyslela a co můžu v životě dělat," říká.

Její ornáty pro kněze jsou v Praze i Brně

Dalším jejím počinem je liturgické oblečení, které je určené pro kněze, jáhny a ministranty. "Oblečení navrhuji tak, aby bylo nové, moderní a přitom důstojné podle církevních předpisů. Často používám znaky a symboly, které se vztahují konkrétně k danému kostelu, a my je vyšíváme na zadní stranu límců," konstatuje.

Její oblečení je možné vidět v celé řadě kostelů, například v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně, bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, v kostele svaté Alžběty v pražských Kbelích nebo v Břevnovském klášteře v Praze. Pokud jde o kněze, v jejích ornátech nebo albách chodí například Tomáš Halík, břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek, brněnský biskup Vojtěch Cikrle, a o tvorbu a spolupráci si ji vybral i Zbigniew Czendlik.

Přes tyto všechny projekty je ale pro Marii Zelenou a její dceru Martinu základní prací navrhování a šití svatebních a večerních šatů. "Nadále nás tato práce velmi baví. Ke každé ženě se snažíme přistupovat co nejvíce osobně, abychom poznaly, v čem by nejraději chodila. Stačí, když zavolá a vždy vymyslíme a vytvoříme šaty, které podrthnou a zvýrazní její ženskost. Jsem přesvědčená, že žena by svým oblečením měla pozvednout nejen krásu svého těla, ale

i své duše," říká Zelená a dodává, že se těší na další práci, kdy by ráda propojila šaty s originálními, speciálně vytvořenými šperky.