Ministerstvo do poloviny února rozhodne, jestli je Libeňský most kulturní památkou

před 5 hodinami

Ministerstvo kultury předpokládá, že do 19. února vydá rozhodnutí, zda je Libeňský most v Praze kulturní památkou. Nejprve seznámí účastníky řízení se spisovým materiálem, poté rozhodne. Informovala o tom mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Magistrát most uzavřel 19. ledna kvůli jeho špatnému stavu pro automobily a MHD. Technická správa komunikací zaslala ministerstvu 31. ledna zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT, která hodnotí konstrukci mostu, její použitelnost, životnost a případný zásah, uvedla Cigánková. Posudek Kloknerova ústavu ČVUT ukázal, že most je v havarijním stavu.

před 5 hodinami

