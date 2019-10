Mickey Mouse dostal pokutu, kostlivcovi jen domluvili. Praha omezila pouliční umění

Čtyři osoby porušily v první den platnosti vyhlášku o pouličním umění, která nově zakazuje převlékání se do kostýmů zvířat či postaviček. Jako prvního pražští strážníci přistihli dopoledne muže převlečeného za Mickey Mouse.

Pražští zastupitelé schválili novelu vyhlášky o pouličním umění letos v září a kromě obřích kostýmů zakázali vyfukování bublin. Současně byl rozšířen počet míst, kde je tzv. busking zakázán.

"Problematice se od rána věnují jak hlídky v ulicích, tak operátoři kamerového systému, který nám velmi pomáhá při odhalování protiprávního jednání," uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Právě díky kameře si strážníci všimli muže, který se nechal v kostýmu Mickey Mouse fotit na Staroměstském náměstí. Za fotografie vybíral od lidí peníze. "Operátor na místo vyslal hlídku. Ta přestupek cizince, se kterým byla velmi těžká domluva, vyřešila uložením pokuty na místě ve výši 1000 korun a následně ho z místa vykázala," popsala mluvčí.

Rovněž na Staroměstském náměstí pak strážníci přistihli muže s vozíkem, který měl v úmyslu hrát na skleničky. Muže podle Seifertové hlídka dobře zná. "Samotnou produkci nezahájil, strážníci ho ale budou oznamovat správnímu orgánu za zábor veřejného prostor," dodala.

Dále strážníci objevili v Mostecké ulici lidi převlečené za šaška a kostlivce, kteří také porušovali novelizovanou vyhlášku. Hlídka situaci vyřešila domluvou.

Vyhláška zakazuje "vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her" a "vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujícími proporce dospělého člověka". Zakázána jsou také vystoupení, která nepřiměřeně ruší hlukem, pachem či znečišťováním. Vytváření bublin nebo použití aerosolových rozprašovačů jsou uvedena jmenovitě. Nově vystupující nesmí omezovat průchod chodců, vstup do budov a ke vchodům do metra.

Vyhláška stanovuje podmínky a místa, kde je možné busking provozovat. Zakazuje ho ale například na místech, kde se nějaká akce už koná. Zakázáno je pouliční umění také na hřbitovech, u zdravotnických zařízení, dětských hřišť a škol v době vyučování nebo u kostelů. Vyhláška nezahrnuje Karlův most, který podléhá vlastním pravidlům.