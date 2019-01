Metro D pojede v roce 2027. Já to splním, říká nový šéf dopravního podniku Witowski

První úsek metra D Pankrác - Nové Dvory by měl být uveden do provozu v prosinci 2027, tedy za devět let. Počítá s tím nový harmonogram dopravního podniku. Že metro bude nejpozději do devíti let, přitom představitelé hlavního města slibují již od roku 2007. "Metro D je naše hlavní priorita," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz nový šéf dopravního podniku Petr Witowski, který se ujal funkce před měsícem.

Začne Praha v tomto volebním období stavbu metra D?

Pevně doufám, že ano.

To ale říkali všichni. Už Pavel Bém to samé tvrdil v roce 2006 s tím, že vlaky na první úsek vyjedou v roce 2010. Podobně i tehdejší náměstek primátora Karel Březina v roce 2011 či Petr Dolínek v roce 2015. Ten tvrdil, že stavba začne v roce 2018 a první metro vyjede v roce 2023. Kde máme tu jistotu, že to bude?

Jistotu budete muset hledat na magistrátu, ale my jsme připraveni. Protože my máme z magistrátu - což je jediný akcionář, který nám dává úkoly - určeno, že metro D je jedna z hlavních priorit.

Ale přesně toto říkali ti všichni dvanáct let před vámi.

To se mi těžko komentuje, já tu nebyl. Ale mám z toho pocit, že to všichni nyní myslí vážně.

Já o Praze a metru D píšu více než deset let a všichni za tu dobu slibovali, že "už za osm nebo devět let to bude". Jako by se těch posledních dvanáct let vůbec nic na metru D neudělalo.

To vám neumím vysvětlit. To musí vysvětlit ti, kteří na magistrátu v té době byli a měli rozhodovací procesy na starosti. Já mohu udělat jen to, že když to budu mít za úkol, že to splním.

Petr Witowski Bývalý vysoký manažer České spořitelny, kde působil 12 let. Poté byl do prosince 2017 členem představenstva banky Creditas. Poslední měsíce před angažmá v DPP působil na volné noze jako konzultant. Nominovala ho Praha sobě, podle jejího radního pro dopravu Adama Scheinherra má Witowski renomé schopného a "žádným skandálem neposkvrněného ekonoma". Je manželem moderátorky České televize Světlany Witowské.

Co se tedy těch 12 let dělalo, když platí stále to stejné "za osm let se metro D rozjede"?

Ta výstavba prostě tak dlouho trvá, a že se nic nedělo v tom, aby se začalo stavět, to se mi těžko komentuje.

A kdy je nyní reálný termín, že by aspoň na část trasy D vyjely vlaky?

My nyní mluvíme o konci dvacítek (Naposledy jsme uváděli 2025 - pomáhá mluvčí Aneta Řehková). To je moc brzo, to bude spíš na přelomu 2027 a 2028. A to držíme. Letos bychom měli začít s průzkumnými pracemi.

Ale v květnu 2017 váš předchůdce Martin Gillar říkal, že geologický průzkum začne v létě 2018. A ještě není vybrán zhotovitel.

Obecně mě překvapuje, jak dlouho některé procesy trvají. Ale neříkám, že za to může bývalé vedení, minulá politická reprezentace. Prostě některé procesy déle trvají, protože jsou zkrátka míň efektivní, než by musely být. To je jedna z věcí, na které se chceme zaměřit, abychom ty procesy maximálně zefektivnili. Uvnitř firmy.

Jak je ale možné, že se najednou objeví třeba to, že nejde stavět, protože nejsou potřebné pozemky?

To jsme fascinováni oba. Já vám nedokážu prostě říct, proč to tak bylo. Pozemky jsou obecně problém. A že je potřebujeme vykoupit, je jasné, hledáme nejefektivnější způsob, jak toho cíle dosáhnout.

Odblokovat výkupy pozemků měl společný podnik s Pentou, který může vykupovat za vyšší než odhadní ceny, ale rada města nakonec jeho založení v září 2018 neodsouhlasila. Byl opravdu tak nevýhodný, jak někteří zastupitelé či radní tvrdili? Podle nich byl výhodný jen pro Pentu…

Začínáme se na to koukat, ta problematika je složitá. Není to tak, že by si to tady někdo vymyslel a upekl. Příprava společného podniku trvala dlouho a bylo v tom namočených spoustu lidí, probíhaly i různé konference na magistrátu, které tu problematiku společného podniku řešily. Já si nemyslím, že myšlenka společného podniku je špatná, naopak myslím, že je dobrá. Ale druhá věc jsou ta střeva, za jakých podmínek na tom dopravní podnik participuje. Na to se chceme podívat.

Nicméně bývalá náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) ten společný podnik označila za "megatunel, který hrozil odklonit miliardy."

Já bych se rád takovým kategorickým prohlášením vyhnul. V každém obchodním vztahu platí, že ten vztah musí být oboustranně výhodný, vyvážený. A jakmile nebude pro nás, tak do něj nevstoupíme. A pokud by ani nebyl vyvážený pro našeho obchodního partnera, proč by do něj vstupoval? Pokud to pro nás bude nevyvážené, tak takový vztah nevznikne.

Už máte nějakou představu, co by se mělo změnit, zlepšit pro město?

Ne, to nyní budeme analyzovat. Víme, že něco bylo, na základě nějakých argumentů pak nebylo, a já se musím podívat do těch střev, v jakých parametrech by se to dalo vylepšit, musíme vést dialog a magistrátem. Když tam vidí nějakou nevýhodnost, tak se jich musíme zeptat v čem.

Penta doufá, že společný podnik ještě projde a je prý svolná k ústupkům. Jaké by mohly být?

To je předčasné. Ale jestli sama identifikovala nějaké problematické oblasti, tak je to pro nás jen dobře.

Podobně se chystal společný podnik u stanice metra Holešovice, i jeho přípravu náměstek pro dopravu Adam Scheinherr stopl.

Je to stejná situace. S developerem je spousta synergií typu - oni vlastní kus území, dopravní podnik vlastní kus území, takže logika, proč zrovna s tímto developerem, tam určitě je. Ale je to věc nastavení podmínek, fungování společného podniku, kdo bude rozhodovat.

Kdy by mohlo být jasněji, zda společné podniky úplně odepíšete či upravíte a odsouhlasíte?

Budeme se to snažit urychlit, ale určitě to nebude hned, budou to jednotky měsíců. Netroufám si říct, že mávneme kouzelným proutkem a dokážeme hned vyřešit, co naši předchůdci vyřešit nedokázali. Budeme maximálně konstruktivní a budeme to čekat i od protistrany.

Pohnulo se alespoň jednání se skupinou vlastníků v Krči, kde by dohoda odblokovala úsek pěti stanic od Pankráce po Nové Dvory?

S majiteli jsme jednali, probíhá intenzivní jednání, všichni jsme deklarovali, že se chceme dohodnout. Myslím, že je to na dobré cestě.

Ale to samé se říkalo před více než dvěma roky… proč jste se ještě nedohodli?

Nevím, ptáte se mě na minulost. Ze své pozice, kdy jsem tady pouhý měsíc, to můžu uchopit ve stavu, ve kterém to je.