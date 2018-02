Měli řešit pražské mosty i taxikáře, ani nezačali. Venčím psa, zavolejte zítra, řekl radní ANO

před 6 hodinami

Uzavřený Libeňský most | Foto: Jakub Plíhal

Představitelé hnutí ANO nechtěli jednat o rekonstrukci Libeňského mostu ani o službě Uber. Neuspěli, tak zablokovali jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva

Praha - Hlavní město v posledních měsících paralyzují nahromaděné problémy v dopravě. Koncem roku se zřítila Trojská lávka, před necelým měsícem muselo město kvůli havarijnímu stavu zavřít Libeňský most. Prahu také v uplynulých dnech ochromila stávka taxikářů, kteří protestují proti službě Uber.

O problémech měl v úterý odpoledne jednat dopravní výbor pražského magistrátu, ale zastupitelé si nebyli schopni odhlasovat ani program jednání. Za necelých 15 minut se rozešli, stejně jako asi třicet návštěvníků výboru, kteří dorazili zbytečně.

Jako hlavní bod byl plánován právě stav pražských mostů a způsob financování jejich opravy. Probírat se měly také rekonstrukce Libeňského mostu, kontrola v Technické službě komunikací, zavedení autobusů MHD ve Strahovském tunelu či trasování metra D severně od stanice Náměstí Míru.

Opoziční zastupitel ODS Filip Humplík prosadil do programu i problematiku služby Uber a protest taxikářů. Jenže to bylo vše. Když měl vzápětí výbor jednat o programu jako celek, pro zvedli ruku jen tři členové - dva zastupitelé za zelené a jeden za KSČM. Další čtyři, včetně dvou zástupců vládního ANO, se zdrželi. Pro program nehlasovali ani zmíněný Humplík či Jiří Nouza z TOP 09. Výbor se tím po pár minutách musel rozejít.

Vyškrtněte most

"Když jsem viděl, že Humplík navrhuje taxislužbu, tak jsem řekl, že ji na program dáme, ale ANO bylo proti. A ve chvíli, kdy prošla taxislužba, kterou chtěli, tak opozice nehlasovala pro program. Jsou to hrátky," rozčiluje se předseda výboru Matěj Stropnický (Strana zelených).

Jedním z těch, kdo jednání zablokoval, byl radní za vládnoucí ANO Michal Hašek. Ten nejdříve navrhl změnu programu a chtěl, aby se z něj vyškrtly dva hlavní body - rekonstrukce Libeňského mostu a trasování další části metra D. Ale neuspěl. Předtím také nesouhlasil s tím, že jeho kolegové zvedli ruku pro zařazení bodu o službě Uber.

Sám Hašek jednání rychle opustil, redaktorovi Aktuálně.cz se jej podařilo zastihnout až na mobilním telefonu. Proč torpédoval program výboru, ale neodpověděl. "Chytil jste mě na ulici a venčím psa. Zavolejte mi zítra," reagoval Hašek v době, kdy mělo být stále jednání výboru, a ukončil hovor.

Později sice poslal SMS s žádostí o písemné zaslání otázek, na ty už ale neodpověděl.

Je to ostuda koalice

Sám Nouza tvrdí, že ruku nezvedl mimo jiné proto, že mu část programu připadala nesmyslná. Například bod, kdy se mělo řešit možné pokračování metra D, ovšem z Náměstí Míru na sever. "Ve chvíli, kdy řešíme to, že nemáme vykoupené pozemky ve směru z Pankráce na Písnici, a nikdo z koalice se s námi nebaví, tady řešíme něco na druhé straně, co teď vůbec není aktuální," poukazuje Nouza.

Současně mu vadí, že vládnoucí koalice například tají podobu dohody dopravního podniku s investorem o společném podniku, který se má podílet na stavbě metra D z Pankráce do Písnice. Ve společném podniku má mít přitom soukromý investor většinu.

"O to prosíme už půl roku na zastupitelstvu a na výboru to taky není. To jsou přece zásadní věci," vysvětluje. Že výbor musel být zrušen, je podle něj ostuda koalice, která se není schopna shodnout.

Stropnický svůj návrh na projednání trasování druhého konce metra D vysvětluje právě tím, aby to neskončilo jako v úseku Pankrác - Libuš. "Nechceme opakovat situaci, kdy zase nebudeme mít vykoupené pozemky. Proto má smysl už nyní navrhnout, aby se ta trasa fixovala do územního plánu," poukazuje Stropnický.

Stropnický již oznámil, že na příští úterý svolá náhradní jednání výboru, aby proběhlo ještě před čtvrtečním zastupitelstvem.

Neshody v koalici

Neshody mezi stranami magistrátní koalice jsou v poslední době běžné. Před třemi týdny primátorka Adriana Krnáčová ostře vystoupila proti svému náměstkovi Petru Dolínkovi (ČSSD) kvůli tomu, že bez vědomí rady nechal vypsat miliardový tendr na svoz odpadu.

Primátorka Krnáčová pozastavila platnost včerejšího usnesení o zklidnění severojižní magistrály.



Zklidnění magistrály je součást koaliční smlouvy a ANO ho torpéduje dalšími a dalšími neopodstatněnými požadavky tak, aby žádná změna nenastala. 1/2 — Petra Kolínská (@petrakolinska) February 7, 2018

Minulý týden zase Strana zelených spolu s ČSSD přehlasovala v radě města ANO a rozhodli o úpravách ke zklidnění magistrály v centru města. Primátorka vzápětí - poprvé za vládnutí této koalice - použila právo veta a rozhodnutí rady zrušila. Zklidnění magistrály přitom bylo v koaliční smlouvě.