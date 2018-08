Měl jsem splín, vysvětlil policii muž, který hrozil bombovým útokem na Smíchově

Muž chtěl, aby policisté dali v tašce do jedné z popelnic za obchodním centrem deset milionů korun v pětiseteurových bankovkách.

Praha - Pražští kriminalisté dopadli muže, který na začátku týdne dvakrát vyhrožoval bombovým útokem v nákupním centru na pražském Smíchově. Za vydírání mu hrozí až 12 let vězení.

Podle nahrávky telefonního hovoru, kterou policie zveřejnila na Twitteru, muž požadoval deset milionů korun. V pondělí bylo centrum zhruba šest hodin zavřené, v úterý ho policisté prohledávali za provozu. Výbušninu nenašli.

Muž tvrdil, že v centru uložil pětikilovou trhavinu. Bombu hledali psi vycvičení na vyhledávání výbušnin, přivolán byl také pyrotechnik. Centrum bylo v pondělí zavřené zhruba od 15:15 do 21:15. Z bezpečnostních důvodů byla také zastavena doprava v Plzeňské ulici ve směru od Anděla na Řepy a v ulici Stroupežnického. "Probíhá vyčíslení škody, která bude několikamilionová. Samozřejmě půjde na vrub stíhanému muži," uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté muže zadrželi v úterý odpoledne na Smíchově. U výslechu se k výhružkám přiznal. "Jako motiv uvedl to, že měl splín a nic lepšího ho nenapadlo. Na závěr výslechu muž svého jednání litoval a omlouval se za to, co udělal," sdělil Daněk.

Muž chtěl, aby policisté v 18:00 dali v tašce do jedné z popelnic za obchodním centrem deset milionů korun v pětiseteurových bankovkách. "Jinak celý barák poletí do vzduchu," řekl v telefonátu.