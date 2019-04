Matky s dětmi vrací úder, v pondělí budou hromadně kojit v pobočkách Raiffeisenbank

Vykázání kojící matky z bankovní pobočky Raiffeisenbank v Praze bude mít dohru. Nespokojené matky se na Facebooku svolávají a mají v plánu v pondělí v 11 hodin vyrazit do poboček banky po celé České republice a kojit tam své potomky. Hlavní setkání se odehraje v paláci Astra na Václavském náměstí, kde se konflikt matky s pracovníkem ostrahy odehrál. Banka tvrdí, že její pracovník matku nevyzval k opuštění pobočky, ale pouze, aby se zahalila. Přesto banka klientce poslala omluvný dopis.

"Pondělní akce na pobočkách Raiffeisenbanky chce být radostnou demonstrací za právo na kojení a jeho vstřícné přijetí veřejností. Kojit dítě na požádání je normální," píší autorky akce na Facebooku s tím, že chtějí pomoci předcházet podobným nepříjemný situacím, jaké byla vystavena vykázaná matka s dítětem.

Událost se stala na konci března. Žena při čekání ve frontě kojila své roční dítě. Tamní ochranka to údajně označila za "exhibování" a ženu požádala, aby banku opustila.

"Ze strany jsem měla postavený kočár, vedle mě seděl postarší pán a dcera mi při kojení seděla na klíně a hlavou v podstatě zakrývala prs, ten druhý jsem měla logicky zahalený," popsala svou zkušenost na facebookové stránce Laktační liga.

Po namítnutí, že jde pouze o kojení, prý ochranka banky ženu upozornila, že pokud neodejde mimo prostor banky, nechá ji vyvést. "Všichni koukali, dcera mi začala řvát, tak jsem ji v mrákotách rychle sbalila i s kočárem a nakojila jsem ji na Jungmannově náměstí," líčí žena.

Po návratu zpět do banky a vyřízení potřebných věcí měla žena hlídači říct, že "to mohl říct úplně jinak, poněvadž to pro ni bylo neskutečně ponižující". Muž jí údajně řekl, že své chování považuje za adekvátní. "Ještě i starší pánové před vámi mi poděkovali, že jsem vás upozornil, protože jim to bylo hodně nepříjemné, že jste vedle nich kojila," měl říct ženě dle jejích slov.

Banku vzniklá situace mrzí a tvrdí, že právo kojit kdykoliv a kdekoliv plně respektuje. Podle její tiskové mluvčí Petry Kopecké však člen ochranky klientku nepožádal o opuštění pobočky, ale pouze o zahalení. "Určitě se však mohl a měl zachovat lépe a ke kojící ženě vstřícněji. Za jeho chování jsme se již klientce osobním dopisem omluvili," řekla Kopecká pro Aktuálně.cz.