Dohoďte nám byty, zaplatím, nabízel makléř starostům. Provizi bych dal i prezidentovi, hájí se

před 50 minutami

Makléř realitní firmy chtěl od starostů tipy na prodeje obecního majetku a sliboval jim za to desetitisíce. Nepřijatelné, vzkázali mu.

Praha - Několik starostů v hlavním městě dostalo v uplynulých dnech neobvyklý e-mail: makléři z realitní společnosti Bidli jim nabídli desetitisícové provize, pokud jim budou dohazovat obecní nemovitosti k prodeji.

Za upozornění na nemovitost do tří milionů starostům slibovali deset tisíc korun, v případě bytu či domu nad 10 milionů nabízeli 35 tisíc.

Přijde vám tohle normální? Posílat korupční nabídky e-mailem 😱? A těch chyb, co v tom autor nasekal 😵 ... Zveřejnil(a) Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 dne 24. Březen 2018

Jedním z těch, kdo takovou nabídku obdržel, je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Toho e-mail nadzvedl ze židle. "Přijde vám tohle normální? Posílat korupční nabídky e-mailem," reagoval Kolář, který uvedenou nabídku vyvěsil s komentářem na Facebooku a ještě vyznačil gramatické chyby, kterých se realitní agent dopustil.

Makléř Bidli Lukáš Fránek tvrdí, že je to běžný postup a prý s kolegy obeslali i další starosty v metropoli. Přiznal ale, že s příliš vstřícnou reakcí se nesetkali. Dostali prý jedinou odpověď, a to od starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha 7 sobě).

Čižinský Aktuálně.cz potvrdil, že nabídku dostal, ale ani on ji nepokládá za normální. "Napsal jsem mu, ať takové věci nerozesílá, protože je to za hranou a mohl by s tím mít potíže," uvedl. A přidal prý pouze doušku, že městská část stejně veškeré nabízené nemovitosti transparentně zveřejňuje na svém webu.

Fránek je reakcí obou starostů překvapen. "Když někdo dohodí obchod, dáváme všem. Nerozlišuji, jestli je to starosta, premiér či prezident. To je úplně jedno," řekl. A nenapadlo ho prý, že by to někdo mohl chápat jinak, než že jde o běžnou provizi. "Jestli to bere jako korupci, tak mu napíšu, že se omlouvám," řekl na adresu Koláře.