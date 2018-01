Magistrát chce převzít Nemocnici Na Františku. Zabránil by tomu, aby si špitál pronajal soukromník

před 6 hodinami

Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) chce magistrát zaručit lůžkovou péči pro obyvatele. Převzetí nemocnice zároveň zapadá do dlouhodobější strategie města.

Praha - Pražský magistrát chce od Prahy 1 převzít provozování Nemocnice Na Františku. Záměr schválili radní. Současný plán vedení Prahy 1 je zařízení pronajmout, za což čelí kritice. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) chce magistrát zaručit lůžkovou péči pro obyvatele a převzetí zároveň zapadá do dlouhodobější strategie města. Praha 1 se za tím nevyjádřila, v minulosti se místostarosta Daniel Hodek (ČSSD) vyjadřoval proti převzetí Prahou.

Vedení Prahy 1 už zahájilo výběrové řízení na soukromého provozovatele nemocnice prostřednictvím koncesní smlouvy. Firmy mají pro podání čas do 23. ledna, zájem zatím projevují nejméně čtyři. Opozice chce proti záměru uspořádat referendum.

"Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7 a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i lidé, kteří v těchto částech Prahy žijí. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky," uvedla primátorka. I když magistrát má možnost převzetí nemocnice nabídnout, finální rozhodnutí je v kompetenci Prahy 1.

O provozování nemocnice projevují zájem nejméně čtyři firmy, jejichž zástupci ze zúčastnili prohlídky objektu. Jde o společnosti Penta Hospitals, Privamed, AGEL a EUC. Finální počet zájemců bude znám při otevírání obálek koncem ledna. Poté by měla výběrová komise, jejíž složení zatím není známo, vybírat vítěze.

Proti plánu radnice přenechat provoz nemocnice na 35 let soukromníkovi se staví místní opozice i politici z Prahy 7. Podle nich zařízení využívá i mnoho jejích obyvatel a podmínky koncese jsou nevýhodné. Hodek v minulosti za Prahu 1 kritiku odmítl.

Opoziční zastupitelé z Prahy 1 proti záměru organizují místní referendum. Sběr podpisů začíná dnes ve 12:00 před vchodem do nemocnice. Pro uspořádání referenda potřebují sebrat 2200 podpisů a v první fázi se chtějí zaměřit na oslovování voličů před volebními místnostmi pro prezidentské volby.

Pokud by se jim podařilo referendum prosadit, nemohlo by vedení radnice do jeho uspořádání o dalším osudu nemocnice rozhodnout. Případný plebiscit by se pravděpodobně konal společně s komunálními volbami na podzim. Primátorka podobné snahy označila za "předvolební populismus".

Celková hodnota plánované koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. Praha 1 stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy má vzejít z výběrového řízení.

Nemocnice na Františku je jedinou nemocnici, kterou v Praze provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát, pouze Městskou polikliniku. Nemocnice má 120 lůžek pro akutní případy a 60 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných, což jsou necelá dvě procenta pražského lůžkového fondu.